Cum arată o tragere de noapte cu rachete Flamingo

Data actualizării: Data publicării:
Armata Ucrainei
Foto: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Forțele de apărare ucrainene au folosit arme dezvoltate la nivel național – Flamingo, Bars și Liutîi – pentru a lovi o serie de ținte rusești importante în primele ore ale zilei de 13 noiembrie.

Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene a făcut acest anunț într-o postare pe Facebook, potrivit Ukrinform.

Ca parte a eforturilor de reducere a potențialului militar, economic și ofensiv al invadatorilor ruși, unitățile ucrainene au lovit peste noapte câteva zeci de ținte din Rusia și din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei.

În Crimeea ocupată temporar, atacurile au lovit depozitul Sea Oil Terminal, o zonă de parcare pentru elicoptere, depozite și locuri de pregătire pentru drone la aerodromul Kirovske și un radar al sistemului de apărare aeriană lângă Ievpatoria.

Mai jos un clip arată cum se desfășoară o tragere de noapte cu rachete Flamingo, conform MSTM al Ucrainei.

