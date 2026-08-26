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Video Forţele ucrainene au reluat atacurile asupra companiei ruse Wildberries. A fost lovit pentru a doua oară centrul de la Kotovsk

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Choking smoke shrouded Moscow region today as Ukrainian drones struck a huge logistics hub of Wildberries, the Russian Amazon, at Elektrostal, 36 miles east of the Kremlin.
Ucraina a reluat atacurile asupra depozitelor Wildberries. Foto: Profimedia
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Din articol
Atacuri repetate

Forţele ucrainene au reluat atacurile asupra celui mai mare retailer online din Rusia, Wildberries, după câteva zile de atacuri asupra concurentului Ozon, au raportat canalele de monitorizare miercuri, în timp ce explozii au zguduit regiunea Tambov şi teritoriile ocupate ale Ucrainei.

Un centru logistic al Wildberries a fost lovit de forţele ucrainene în Kotovsk, regiunea Tambov, provocând un incendiu la faţa locului, potrivit canalului de monitorizare Exilenova Plus.

Guvernatorul regiunii Tambov, Evgheni Pervişov, a raportat ulterior că instalaţia Wildberries a fost lovită în timpul „unui atac masiv cu drone” împotriva regiunii. Incendiul de la faţa locului a acoperit o suprafaţă de peste 100.000 de metri pătraţi, a spus el, relatează Kyiv Independent.

Un angajat al Wildberries a fost rănit în timpul atacului, a declarat Pervişov.

 

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Atacuri repetate

Ultimul atac al Ucrainei asupra Wildberries a avut loc pe 16 august, când cel mai mare centru logistic al companiei a fost lovit în cadrul unui atac de amploare asupra regiunii Moscovei, a declarat Statul Major General.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri adânc în teritoriul Rusiei, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul. În ultimele zile, forţele ucrainene au vizat instalaţiile principalului concurent al Wildberries, Ozon.

Pe lângă atacul asupra regiunii Tambov, forţele ucrainene au lovit, de asemenea, miercuri, ţinte din regiunea Luhansk ocupată de Rusia, unde a avut loc o explozie puternică, urmată de un incendiu, a relatat Exilenova Plus.

Între timp, în Crimeea, curentul electric a fost întrerupt şi repus în funcţiune în mod repetat timp de aproximativ o oră în districtul Bahcisarai şi în oraşul Simferopol, în seara zilei de 25 august, pe fondul atacurilor ucrainene, potrivit canalului Telegram pro-ucrainean „Crimean Wind”.

Editor : Sebastian Eduard

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