Forțele ucrainene au recucerit teritoriul ocupat de Rusia într-o zonă strategică cheie a frontului din Donbas, a declarat comandantul suprem al armatei ucrainene.

Oleksandr Syrskîi a declarat că trupele sale au recucerit teritoriul din apropierea orașului Dobropillia, din estul țării, un obiectiv important în blocarea încercărilor Rusiei de a încercui orașul Pokrovsk, scrie TPWorld.

Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat luni într-o postare pe Facebook că, pe lângă teritoriul recucerit, o suprafață suplimentară de 248,7 km pătrați a fost eliberată de „grupurile inamice de sabotaj și recunoaștere”, potrivit agenției de știri de stat Ukrinform.

Rusia a capturat Dobropillia printr-un atac terestru major în august, care a reușit să străpungă apărarea ucraineană la nord de Pokrovsk – un oraș important din punct de vedere strategic, pentru care s-a luptat cu înverșunare timp de mai bine de un an – și la sud de Dobropillia.

Bătălia pentru Pokrovsk

Syrskîi a scris că trupele ucrainene rămân active în zonă, cu scopul de a împiedica capturarea Pokrovskului de către Rusia, după recentele câștiguri revendicate de forțele Moscovei.

„Întărim trupele cu unități, arme și echipamente suplimentare, inclusiv sisteme fără pilot”, a scris el. „Creștem presiunea asupra orașului Dobropillia. Continuăm să eliberăm și să curățăm teritorii, ceea ce obligă inamicul să-și disperseze forțele și îl împiedică să-și concentreze eforturile principale în apropierea Pokrovskului.”

Ukrinform a raportat, de asemenea, că forțele ucrainene au oprit avansul rus în partea de nord a Pokrovskului.

Cu toate acestea, site-ul ucrainean de analiză a câmpului de luptă DeepState a raportat sâmbătă că forțele ruse continuă să pătrundă în liniile ucrainene din sudul orașului.

DeepState a declarat că trupele ruse consolidează câștigurile în Pokrovsk și instalează posturi de observație și poziții pentru operatorii de drone.

