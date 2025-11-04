Live TV

Forțele ucrainene au respins rușii dintr-o zonă cheie în bătălia pentru Pokrovsk

soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Cucerirea orașului Pokrovsk ar deschide calea pentru un asalt al Rusiei asupra marilor orașe-fortăreață Kamatorsk și Sloviansk și înspre cucerirea totală a regiunii Donețk. Foto: Profimedia Images
Bătălia pentru Pokrovsk

Forțele ucrainene au recucerit teritoriul ocupat de Rusia într-o zonă strategică cheie a frontului din Donbas, a declarat comandantul suprem al armatei ucrainene.

Oleksandr Syrskîi a declarat că trupele sale au recucerit teritoriul din apropierea orașului Dobropillia, din estul țării, un obiectiv important în blocarea încercărilor Rusiei de a încercui orașul Pokrovsk, scrie TPWorld.

Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat luni într-o postare pe Facebook că, pe lângă teritoriul recucerit, o suprafață suplimentară de 248,7 km pătrați a fost eliberată de „grupurile inamice de sabotaj și recunoaștere”, potrivit agenției de știri de stat Ukrinform.

Rusia a capturat Dobropillia printr-un atac terestru major în august, care a reușit să străpungă apărarea ucraineană la nord de Pokrovsk – un oraș important din punct de vedere strategic, pentru care s-a luptat cu înverșunare timp de mai bine de un an – și la sud de Dobropillia.

De ce vrea Rusia să cucerească Pokrovsk, „poarta spre Donețk”. DeepState: „Situația este pe punctul de a deveni critică”

Syrskîi a scris că trupele ucrainene rămân active în zonă, cu scopul de a împiedica capturarea Pokrovskului de către Rusia, după recentele câștiguri revendicate de forțele Moscovei.

„Întărim trupele cu unități, arme și echipamente suplimentare, inclusiv sisteme fără pilot”, a scris el. „Creștem presiunea asupra orașului Dobropillia. Continuăm să eliberăm și să curățăm teritorii, ceea ce obligă inamicul să-și disperseze forțele și îl împiedică să-și concentreze eforturile principale în apropierea Pokrovskului.”

Ukrinform a raportat, de asemenea, că forțele ucrainene au oprit avansul rus în partea de nord a Pokrovskului.

Cu toate acestea, site-ul ucrainean de analiză a câmpului de luptă DeepState a raportat sâmbătă că forțele ruse continuă să pătrundă în liniile ucrainene din sudul orașului.

DeepState a declarat că trupele ruse consolidează câștigurile în Pokrovsk și instalează posturi de observație și poziții pentru operatorii de drone.

 

