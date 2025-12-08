Live TV

Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur și simplu imposibil să mai intrăm acolo”

Data actualizării: Data publicării:
Militar ucrainean Pokrovsk
Foto: Profimedia

Forțele de apărare ale Ucrainei s-au retras de pe unele poziții din apropierea orașelor Pokrovsk și Mîrnohrad, iar acest lucru s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni, inclusiv din zona satelor Sukhii Iar și Lisivka. Acest lucru a dus la reducerea zonei cu potențial de încercuire.

„Am făcut o mișcare în zona Lisivka și Sukhii Iar. Unitățile care se aflau acolo au ocupat poziții mai la nord. Acest lucru a fost făcut pentru a preveni o potențială încercuire și pentru a nivela linia frontului”. a declarat o sursă

„Era pur și simplu imposibil să mai intrăm acolo. Inamicul controla totul cu drone FPV și mici grupuri de infanterie. Drumul până la poziții este de 20 km. Rușii se apropiau nu numai din flancuri, ci și din spate.”, a mai precizat sursa.

Ukrainska Pravda a aflat că apărarea în acest sector al frontului Pokrovsk era asigurată de Brigada 25 de Asalt Aerian și Brigada 68 Separată Jaeger. Acestea se numără printre cele mai puternice brigăzi dislocate la Pokrovsk cu mai bine de un an în urmă. Ele și-au menținut propriile poziții și au „acoperit golurile” dintre unitățile învecinate.

Citește și

„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn

Un comandant a declarat pentru Ukrainska Pravda că retragerea din pozițiile de lângă Pokrovsk a fost dureroasă. La momentul retragerii, o mare parte din Pokrovsk era deja sub controlul rușilor, astfel încât deplasarea prin oraș implica uneori lupte cu arme de calibru mic.

Decizia de retragere a fost luată în parte de comandanții de infanterie de pe teren, care nu doreau ca trupele lor să fie încercuite.

Grupul de forțe ucrainene care operează în apropierea Pokrovsk și Mîrnohrad și în interiorul orașelor se află, din vara acestui an, într-o situație descrisă ca „încercuire cu drone” de către trupele ruse. Rușii au împins treptat unitățile ucrainene spre nord și au reușit să facă acest lucru.

La 8 decembrie 2025, cea mai mare parte a orașului Pokrovsk era controlată de forțele ruse. Rușii au pătruns și în Mîrnohrad din mai multe direcții. „Coridorul” care poate fi folosit pentru a ajunge la Mîrnohrad este parțial controlat de drone rusești.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
4
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Dmitri Medvedev
5
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a...
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului
Digi Sport
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russian drones attack Okhtyrka, Sumy region, injuring seven.
Atac cu dronă în Ucraina: şapte victime după lovirea unui bloc în Okhtyrka. Rusia revendică o nouă cucerire în Zaporojie
volodimir zelenski
Zelenski: Nu există niciun acord cu SUA privind cedarea teritoriilor din estul Ucrainei
jucarii ale copiilor si steagul ucrainei
Rusia, acuzată de „crime de război evidente” prin „rusificarea” copiilor ucraineni: Este profund greșit să le iei identitatea
Președintele rus Vladimir Putin.
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Viktor Orban
Viktor Orban susține că aderarea Ucrainei la UE va declanșa un război cu Rusia: „Nori întunecați se adună deasupra Europei”
Recomandările redacţiei
traian basescu pe strada
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR...
drona israel
„Valize cu cash”. Firma din Israel de la care România cumpără drone...
tenerife
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că un român a murit, după ce...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, după victoria lui Ciucu: „Bucureștenii au ales un...
Ultimele știri
Zelenski, întâlnire crucială la Londra cu aliații europeni. Germania, „sceptică” în privința unor propuneri ale SUA, ce spune Macron
Globurile de Aur 2026: „One Battle After Another” conduce în topul producțiilor cu cele mai multe nominalizări
Ministerul Finanţelor a împrumutat 1,1 miliarde lei prin obligațiuni de stat, pentru a acoperi deficitul şi a refinanța datoria publică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Fanatik.ro
Zbor de 20 minute! Universitatea Craiova şi-a trimis jucătorii la Super Gala Fanatik 2025 cu un private jet...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Noi reguli în București după alegerea lui Ciucu. Magazinele vor trebui să-și modifice firmele: fără culori...
Adevărul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care...
Playtech
Durată maximă concediu fără plată. Ce scrie în lege în 2025
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
K.O. în runda a 4-a! Reacția Anamariei Prodan, după ce l-a văzut pe Ronald Gavril
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Avertismentul unui politolog: „În Federația Rusă se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate”
Newsweek
Contabil a arătat în instanță că o pensie a fost greșit calculată de Casa de Pensii. Pensionarul, despăgubit
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...