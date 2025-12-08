Forțele de apărare ale Ucrainei s-au retras de pe unele poziții din apropierea orașelor Pokrovsk și Mîrnohrad, iar acest lucru s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni, inclusiv din zona satelor Sukhii Iar și Lisivka. Acest lucru a dus la reducerea zonei cu potențial de încercuire.

„Am făcut o mișcare în zona Lisivka și Sukhii Iar. Unitățile care se aflau acolo au ocupat poziții mai la nord. Acest lucru a fost făcut pentru a preveni o potențială încercuire și pentru a nivela linia frontului”. a declarat o sursă

„Era pur și simplu imposibil să mai intrăm acolo. Inamicul controla totul cu drone FPV și mici grupuri de infanterie. Drumul până la poziții este de 20 km. Rușii se apropiau nu numai din flancuri, ci și din spate.”, a mai precizat sursa.

Ukrainska Pravda a aflat că apărarea în acest sector al frontului Pokrovsk era asigurată de Brigada 25 de Asalt Aerian și Brigada 68 Separată Jaeger. Acestea se numără printre cele mai puternice brigăzi dislocate la Pokrovsk cu mai bine de un an în urmă. Ele și-au menținut propriile poziții și au „acoperit golurile” dintre unitățile învecinate.

Un comandant a declarat pentru Ukrainska Pravda că retragerea din pozițiile de lângă Pokrovsk a fost dureroasă. La momentul retragerii, o mare parte din Pokrovsk era deja sub controlul rușilor, astfel încât deplasarea prin oraș implica uneori lupte cu arme de calibru mic.

Decizia de retragere a fost luată în parte de comandanții de infanterie de pe teren, care nu doreau ca trupele lor să fie încercuite.

Grupul de forțe ucrainene care operează în apropierea Pokrovsk și Mîrnohrad și în interiorul orașelor se află, din vara acestui an, într-o situație descrisă ca „încercuire cu drone” de către trupele ruse. Rușii au împins treptat unitățile ucrainene spre nord și au reușit să facă acest lucru.

La 8 decembrie 2025, cea mai mare parte a orașului Pokrovsk era controlată de forțele ruse. Rușii au pătruns și în Mîrnohrad din mai multe direcții. „Coridorul” care poate fi folosit pentru a ajunge la Mîrnohrad este parțial controlat de drone rusești.

