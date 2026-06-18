Fost ambasador al SUA: O deplasare la Moscova pentru o întâlnire cu Putin ar fi o „greșeală fatală” pentru Zelenski

Fostul ambasador al SUA în Ucraina, Steven Pifer, a declarat că Zelenski nu ar trebui să accepte o întâlnire cu Putin la Moscova, calificând-o drept o „greșeală fatală”. De asemenea, el a salutat angajamentele asumate de G7 față de Ucraina, dar a avertizat că promisiunile privind sprijinul militar și sancțiunile vor conta doar dacă vor fi urmate de măsuri concrete.

Fostul ambasador al SUA în Ucraina, Steven Pifer, a salutat intenția declarată a G7 de a consolida apărarea aeriană și armamentul cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina

Cu toate acestea, el a avertizat într-un interviu acordat Kyiv Post că adevăratul test va fi dacă declarația va fi urmată de măsuri concrete.

Liderii G7 au susținut o declarație comună prin care s-au angajat să acorde un sprijin militar mai puternic Ucrainei și să exercite o presiune mai puternică asupra economiei de război a Rusiei, inclusiv prin sancțiuni care vizează veniturile Moscovei din combustibilii fosili.

Semne ale unei schimbări de poziție a SUA

Liderii europeni au subliniat, de asemenea, ceea ce au descris ca fiind o schimbare de poziție a președintelui american Donald Trump către o linie mai dură față de Moscova.

O sursă diplomatică a declarat pentru AFP că liderii G7 au convenit să acorde licențe companiilor cu sediul în Ucraina pentru a produce rachete cu rază lungă de acțiune și sisteme de apărare aeriană.

Președintele francez Emmanuel Macron a salutat ceea ce a numit o „schimbare foarte profundă în abordarea SUA” față de Ucraina, afirmând că Trump a recunoscut faptul că președintele rus Vladimir Putin nu este serios interesat de pace.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a afirmat, de asemenea, că există „o mare convergență” în privința Ucrainei și „niciun fel de tensiuni sau divergențe”.

Noua poziție a G7 a apărut în contextul în care, potrivit unor informații, Trump ar fi dat de înțeles că este pregătit să susțină Ucraina mai ferm și să intensifice presiunea asupra Rusiei – dar numai dacă aliații europeni vor contribui la degajarea Strâmtorii Hormuz.

Potrivit Politico, problema a fost abordată în cadrul discuțiilor cu ușile închise de la summitul G7, unde Trump ar fi condiționat viitorul sprijin al SUA pentru Ucraina de implicarea europeană în operațiunile de deminare maritimă din această cale navigabilă de importanță strategică.

Editor : Sebastian Eduard