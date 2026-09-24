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Fost analist CIA, specialist în spațiul ex-sovietic: Rusia pregătește terenul pentru a anexa Osetia de Sud

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Vladimir Putin și Alan Gagloyev
Vladimir Putin, alături de președintele Osetiei de Sud, Alan Gagloyev Foto: Profimedia
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Rusia „pregătește terenul” pentru a anexa regiunea separatistă a Georgiei, Osetia de Sud, calculele Moscovei fiind din ce în ce mai strâns legate de incertitudinea privind viitorul bazei sale militare din Armenia, a declarat pentru TVP World un asociat senior al think tank-ului Carnegie Endowment for International Peace.

Paul Goble, fost analist al CIA și specialist de lungă durată în Rusia și fosta Uniune Sovietică, a vorbit în cadrul emisiunii „Eastern Express” de la TVP World după ce autoritățile susținute de Moscova au organizat alegeri prezidențiale în Osetia de Sud.

UE a declarat votul din 18 septembrie „nul și neavenit” și a afirmat că demersurile Rusiei de a integra teritoriul reprezintă pași către o posibilă anexare ilegală.

„Cred că ceea ce se întâmplă în Osetia de Sud prefigurează, fără îndoială, o mișcare către anexare”, a spus Goble. El a susținut că viitorul Bazei Militare nr. 102 a Rusiei din Gyumri a devenit un element central al strategiei Moscovei.

Prim-ministrul armean Nikol Pașinian a declarat săptămâna trecută că Armenia nu mai are nevoie de baza rusă, deși Erevanul nu a solicitat în mod oficial Moscovei retragerea acesteia. Această schimbare survine pe fondul reevaluării de către Armenia a dependenței sale de lungă durată de garanțiile de securitate oferite de Rusia.

Goble a afirmat că Moscova a preferat până acum să controleze Osetia de Sud fără a o anexa în mod oficial, în parte deoarece anexarea ar putea complica orice viitoare apropiere de Georgia.

Însă incertitudinea legată de baza din Gyumri, a susținut el, a sporit valoarea militară a Osetiei de Sud pentru Rusia.

Goble a descris utilizarea de către Moscova a pașapoartelor rusești și organizarea de alegeri în teritoriile disputate sau ocupate ca parte a unui efort mai amplu de a testa până unde va tolera comunitatea internațională modificările aduse frontierelor recunoscute.

„Ceea ce face el acolo este o testare a terenului pentru a vedea până unde poate merge”, a spus el.

Rusia a recunoscut Osetia de Sud și Abhazia ca state independente după războiul din 2008 cu Georgia, în timp ce majoritatea comunității internaționale continuă să le considere pe ambele teritorii ca aparținând Georgiei.

Editor : Sebastian Eduard

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