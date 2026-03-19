Fost consilier al lui Donald Trump: „Europa este la fel de expusă riscului de atacuri nucleare”. Critici pentru liderii europeni

John Bolton
John Bolton, fost consilier al lui Donald Trump. Foto: Profimedia

Fostul consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump a criticat dur lipsa de reacție a liderilor europeni față de războiul din Iran, calificând-o drept o „greșeală” care îl îndeamnă pe președintele SUA să înceteze sprijinul acordat Ucrainei împotriva invaziei rusești pe scară largă, relatează Euronews.

Într-un interviu acordat sursei citate, John Bolton, care a ocupat anterior și funcția de ambasador al SUA la ONU, a calificat conflictul cu Iranul drept „războiul Europei”.

„Europa este la fel de expusă, dacă nu chiar mai mult, riscului de atacuri nucleare în cazul în care Iranul va intra în posesia armelor nucleare”, a declarat Bolton. „Iranul dispune de capacitatea de a lansa rachete care pot lovi Europa Centrală și de Est – nu Statele Unite.”

El a avertizat că liderii UE ar putea să-i ofere lui Trump o „invitație” de a decide că „Ucraina nu este războiul Americii”, calificând lipsa voinței politice la nivelul blocului de a participa la războiul împotriva Iranului drept o „greșeală”.

Declarațiile sale au fost făcute în contextul în care războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, care s-a extins și în alte țări din Orientul Mijlociu, se apropie de a patra săptămână. Liderii europeni s-au arătat reticenți în a se alătura efortului de război, pe fondul criticilor repetate din partea celui de-al 47-lea președinte american, care s-a declarat „șocat” de lipsa lor de acțiune și a avertizat că aliații NATO comit o „greșeală prostească” prin faptul că nu fac mai mult.

Bolton, care a criticat în mod deschis atât politica externă a lui Trump în al doilea mandat, cât și amenințarea reprezentată de Iran, a afirmat că obiectivul final al președintelui american în Iran este schimbarea regimului.

„Trump va proclama victoria indiferent ce se va întâmpla, iar argumentul va fi că programul de arme nucleare a suferit un nou regres, că sprijinul acordat terorismului internațional a suferit un nou regres”, a declarat Bolton. „Dar dacă regimul supraviețuiește, oricât de mult ar fi fost afectat, se va reface, iar amenințarea nucleară și cea teroristă vor reveni pur și simplu”.

Bolton a vorbit cu Euronews printr-o videoconferință, în marja unui summit crucial al UE de la Bruxelles, unde liderii s-au reunit pentru a discuta despre războiul din Orientul Mijlociu, criza energetică iminentă și veto-ul Ungariei asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

