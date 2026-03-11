Live TV

Fost diplomat american: Războiul din Iran diminuează presiunea asupra lui Putin, în loc să o intensifice

Russia's President Putin Meets With DPR Head Pushilin
Vladimir Putin, beneficiarul războiului din Orientul Mijlociu. Foto: Profimedia

Un fost diplomat american a avertizat că războiul din Iran ar putea să-i ofere lui Vladimir Putin exact ceea ce are nevoie, prin creșterea prețurilor petrolului, distragerea atenției Occidentului și diminuarea presiunii politice asupra invaziei Rusiei în Ucraina, scrie TVPWorld.

Kurt Volker, fost ambasador al SUA la NATO și fost reprezentant special pentru negocierile cu Ucraina, a declarat pentru TVP World că actuala criză din Iran ușurează presiunea asupra Kremlinului, în loc să o intensifice.

El a susținut că doar creșterea prețurilor petrolului va aduce Rusiei ajutorul financiar de care are atâta nevoie. Bugetul Moscovei se bazează pe veniturile din combustibili fosili, iar creșterea prețurilor globale îi va oferi, cel puțin, un răgaz economic pe termen scurt.

„Principalul beneficiar al acestui război din Iran în acest moment este Vladimir Putin”, a spus Volker, argumentând că petrolul mai scump consolidează finanțele Rusiei, tocmai când Occidentul ar trebui să le strângă mai tare. El a avertizat, de asemenea, că conflictul a deturnat atenția SUA și a aliaților de la Ucraina și a readus-o asupra Orientului Mijlociu, în special în ceea ce privește apărarea aeriană.

Cu toate acestea, Volker a spus că Ucraina ar putea obține un avantaj important din această criză: capacitatea sa de a-și demonstra și împărtăși cunoștințele valoroase în domeniul dronelor testate în luptă. Ucraina a trimis echipe de experți în drone în țările din Golf, iar interesul SUA pentru interceptorii ucraineni cu costuri reduse este, potrivit unor surse, în creștere.

