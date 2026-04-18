Fost director al CIA: Un acord privind Strâmtoarea Ormuz este încă posibil, dar Iranul nu trebuie să controleze traficul maritim

Misiunea multinațională Interesul Europei

David Petraeus, fostul director al CIA, a declarat că există încă „posibilitatea unei soluții negociate” în criza din Strâmtoarea Ormuz, dar a avertizat că orice acord durabil trebuie să împiedice Iranul să interfereze cu libertatea de navigație pe una dintre cele mai importante rute maritime din lume. Informațiile actuale indică faptul că Teheranul a declarat că traficul comercial poate fi reluat, deși sub anumite condiții, în timp ce președintele Donald Trump afirmă că blocada navală a SUA asupra transportului maritim iranian rămâne în vigoare.

Petraeus, general în rezervă al Armatei SUA, a declarat pentru emisiunea World News Tonight a TVP World că ultima mișcare a Iranului părea mai degrabă o manevră tactică decât o redeschidere reală a strâmtorii.

„Nu au făcut asta cu adevărat”, a spus Petraeus. „Ceea ce au făcut este să spună că vor face asta.” El a susținut că Teheranul încă impune condiții, mai presus de toate o decizie a SUA de a ridica blocada, lucru pe care l-a considerat improbabil.

Misiunea multinațională

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Franța și Marea Britanie au purtat discuții la Paris cu privire la o posibilă misiune multinațională menită să contribuie la securizarea Strâmtorii Ormuz, odată ce condițiile o vor permite. Oficialii europeni au declarat că orice efort viitor ar putea include operațiuni de deminare și escorte defensive pentru navele comerciale. Potrivit prim-ministrului britanic Keir Starmer, peste o duzină de țări sunt gata să contribuie.

Petraeus a spus că participarea europeană ar fi binevenită, deși nu strict necesară. „Ar fi foarte util dacă ar face-o”, a spus el, adăugând că statele din Golf ar putea, de asemenea, să contribuie la asigurarea siguranței canalului de navigație obișnuit.

Calea navigabilă rămâne esențială pentru economia globală. Reuters a relatat vineri că sute de nave erau încă blocate în Golful Persic, în timp ce grupurile de transport maritim evaluau riscurile de securitate și semnificația practică a anunțului Iranului. Aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat (GNL) din lume trece prin strâmtoare.

Interesul Europei

Petraeus a respins ideea că Europa ar fi „forțată” să acționeze, dar a spus că redeschiderea rutei este în mod evident în interesul Europei, din cauza șocului provocat piețelor comerciale și energetice.

El a caracterizat, de asemenea, retorica mai largă a lui Trump față de aliați ca fiind o presiune, mai degrabă decât o ruptură strategică. Întrebat despre amenințările repetate la adresa NATO, Petraeus a spus că comentariile erau mai degrabă vorbe, decât un plan serios de a abandona alianța.

 

