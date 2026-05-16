Un fost ministru britanic intră în cursa pentru șefia Partidului Laburist: Wes Streeting vrea să-l înlocuiască pe Keir Starmer

Wes Streeting la Conferința Progress la Convene în Londra. 16 mai 2026. Foto: Profimedia Images
Fostul ministru britanic al Sănătăţii Wes Streeting a anunţat, sâmbătă, că va candida la orice cursă pentru a-l înlocui pe premierul Keir Starmer la conducerea Partidului Laburist şi a guvernului.

„Avem nevoie de o competiţie reală (în cadrul Partidului Laburist) cu cei mai buni candidaţi în cursă, iar eu voi candida”, a declarat Streeting, în vârstă de 43 de ani, la o conferinţă la Londra,relatează Reuters şi AFP preluate de Agerpres.

El a demisionat joi din funcţia de ministru al Sănătăţii, spunând că „şi-a pierdut încrederea” în Keir Starmer după rezultatele dezastruoase ale Partidului Laburist la alegerile locale din 7 mai.

Wes Streeting, din aripa dreaptă a Partidului Laburist şi considerat unul dintre principalii rivali ai lui Keir Starmer, nu s-a lansat încă oficial în cursa pentru conducerea partidului. Pentru acest pas ar fi nevoie de 81 de deputaţi dispuşi să-l susţină.

El a afirmat că dispune de „sprijin în cadrul grupului parlamentar” al Partidului Laburist, dar a explicat că preferă să aştepte până când „toţi potenţialii candidaţi” vor putea concura.

Streeting l-a menţionat în special pe primarul municipalităţii Manchester Andy Burnham care trebuie mai întâi să obţină un mandat de parlamentar pentru a fi eligibil să candideze la conducerea partidului.

Burnham, cea mai populară figură din Partidul Laburist şi un reprezentant important al aripii stângi a formaţiunii, a primit vineri aprobarea partidului pentru a candida la alegerile parţiale din Makerfield (nord-vestul Angliei), dar organizarea alegerilor va dura câteva săptămâni.

„Dacă am fi acţionat în grabă fără să-i dăm lui Andy şansa de a se prezenta, noul lider, fie că este vorba de mine sau de altcineva, ar fi lipsit de legitimitate şi, prin urmare, am ajunge să prelungim instabilitatea şi incertitudinea”, a declarat Streeting.

La rândul său, prim-ministrul Keir Starmer a reiterat că nu are nicio intenţie să demisioneze.

Editor : Ana Petrescu

