Fost ministru ucrainean, suspectat de corupție, arestat când voia să părăsească țara. Dosarul Midas, mită de 100 de milioane de dolari

Agenţii anticorupţie ucraineni au reţinut un fost ministru al energiei în cadrul anchetei de amploare care a declanşat o criză politică în noiembrie anul trecut, legată de corupţia la nivel înalt, a anunţat duminică Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei (NABU).

Potrivit surselor Ukrainska Pravda, este vorba de Gherman Galuşcenko, care ar fi fost reţinut în timp ce se pregătea să iasă din ţară.

Aşa-numitul dosar „Midas” se concentrează pe o presupusă schemă de luare de mită în valoare de 100 de milioane de dolari la agenţia de stat pentru energie nucleară, care a implicat o serie de înalţi oficiali şi elite din mediul de afaceri, inclusiv un fost asociat al preşedintelui Volodimir Zelenski.

Dosarul Midas, mită de 100 de milioane de dolari

„Astăzi, detectivii NABU l-au reţinut pe un fost ministru al energiei în timp ce traversa frontiera de stat, în cadrul cazului Midas”, a anunţat NABU într-un comunicat. „Se desfăşoară acţiuni de investigaţie prioritare, care sunt efectuate în conformitate cu cerinţele legii”, precizează agenţia, care a declarat că vor urma mai multe detalii.

NABU nu a numit persoana în cauză.

Cei doi miniştri ai energiei anteriori ai Ucrainei au demisionat în urma scandalului, care a dus şi la demiterea şefului de cabinet al lui Zelenski. Cei doi miniştri şi şeful de cabinet au negat acuzaţiile.

Combaterea corupţiei este o prioritate cheie în eforturile de reformă ale Ucrainei, care vizează aderarea la Uniunea Europeană, ceea ce necesită ca ţara să intensifice lupta corupţie.

În ultimele săptămâni, autorităţile au vizat parlamentari, pe fostul premier Iulia Timoşenko şi un fost consilier prezidenţial, acuzându-i de diverse infracţiuni.

Potrivit unor surse politice citate de Ukrainska Pravda, persoana reţinută duminică de NABU este fostul ministru al energiei, Gherman Galuşcenko. Acesta ar fi fost dat jos din tren, după ce poliţiştii de frontieră au primit o solicitare din partea NABU şi SAP (parchetul anticorupţie) cu privire la Galuşcenko în care acesta ar încerca să treacă graniţa.

Această practică se aplică în cazul persoanelor implicate în dosare penale.

Potrivit Ukrainska Pravda, fostul ministru a încercat să plece din ţară în calitate de tată cu mulţi copii.

În dimineaţa zilei de 10 noiembrie 2025 NABU a efectuat percheziţii la omul de afaceri Timur Mindici, un fost partener de afaceri al preşedintelui, şi la ministrul justiţiei de atunci, Gherman Galuşcenko. Mindici a fugit în străinătate cu câteva ore înainte de percheziţii. În aceeaşi zi, Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei a anunţat că a descoperit o schemă de corupţie la scară largă de deturnare de fonduri în domeniul energiei şi a făcut publice înregistrările audio ale discuţiilor dintre persoanele implicate în acest caz.

