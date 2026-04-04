Fost oficial NATO: Europa ar trebui să-l întrebe pe Trump „ce câștigăm noi din asta?" înainte de a oferi ajutor

Dr. Gerlinde Niehus, Nato-Expertin u. Brussels Freedom Hub bei eine Diskussionsrunde in der Mainzer Staatskanzlei anläss
Dr. Gerlinde Niehus, expertă NATO.
Ce câștigă Europa din asta? Autonomie strategică, mai rapid

Europa ar trebui să-l întrebe pe Donald Trump „ce câștigăm noi din asta?” înainte de a oferi ajutor în orice efort de securizare a Strâmtorii Ormuz, a declarat fosta oficială NATO Gerlinde Niehus, susținând că Washingtonul nu poate aștepta ca aliații să rezolve o criză pe care a creat-o fără a oferi nimic în schimb.

În cadrul emisiunii World News Tonight de la TVP World, Niehus, fostă directoare adjunctă pentru cooperare în domeniul apărării și securității la NATO, a declarat că ultimul discurs al lui Trump de la Casa Albă privind războiul cu Iranul nu a oferit prea multă claritate nici cu privire la obiectivele militare, nici la calea de urmat pentru a pune capăt conflictului.

În opinia sa, discursul a adus „destul de puțin conținut nou”, chiar dacă piețele au rămas agitate de război și de perturbarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Ce câștigă Europa din asta?

Niehus a afirmat că Europa a avut dreptate să evite să devină parte directă în război, chiar dacă ia în considerare modalități de a ajuta la restabilirea traficului maritim după încetarea imediată a ostilităților. Acest lucru vine în contextul în care Marea Britanie a condus discuții virtuale cu aproximativ 35-40 de țări privind redeschiderea strâmtorii, după ce Trump a declarat că statele care depind cel mai mult de petrolul din Golf ar trebui să preia inițiativa.

Cea mai dură remarcă a ei a fost îndreptată către capitalele europene care analizează dacă să sprijine o viitoare misiune în Golful Persic. „Dacă o să te ajutăm, Donald Trump, ce câștigăm noi din asta?”, a spus ea. Remarca se înscrie într-o dezbatere mai amplă deja în curs, după ce Trump a avertizat că NATO se confruntă cu un „viitor foarte sumbru” dacă aliații refuză să ajute la asigurarea transportului de petrol în apropierea Iranului.

Autonomie strategică, mai rapid

Niehus a susținut, de asemenea, că presiunea exercitată de Trump ar trebui să accelereze eforturile Europei către autonomia strategică. Ea a afirmat că europenii și canadienii trebuie să „se descurce singuri”, să-și construiască voința politică de a acționa și să-și reducă dependența nu doar în domeniul apărării, ci și în sferele digitală și economică.

În termeni practici, a spus ea, Europa ar trebui să lucreze în direcția unei „europenizări” a NATO prin consolidarea comenzii și controlului, a supravegherii și recunoașterii, precum și a conducerii politice necesare pentru a acționa mai independent de Washington.

Asta nu înseamnă abandonarea alianței, ci pregătirea pentru un viitor în care angajamentele SUA nu mai pot fi considerate de la sine înțelese, a spus ea.

