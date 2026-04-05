Live TV

Fost șef AIEA și laureat al Premiului Nobel pentru Pace cere liderilor din Golf să-l oprească pe „nebunul” de Trump

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump. Foto: Profimedia

Mohamed ElBaradei, fost şef al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) şi laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a făcut duminică apel la comunitatea internaţională să-l oprească pe preşedintele american Donald Trump, pe care l-a descris ca fiind „nebun” şi l-a acuzat că vrea să transforme Orientul Mijlociu „într-o minge de foc”, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„Guvernelor din Golf: încă o dată, vă rog să faceţi tot ce vă stă în putere înainte ca acest nebun să transforme regiunea într-o minge de foc”, a scris ElBaradei pe X în arabă.

Într-o altă postare în limba engleză de pe aceeaşi reţea de socializare, fostul şef al AIEA a distribuit mesajul în care Trump i-a dat Iranului termen până luni pentru a ajunge la un acord sau a redeschide strâmtoarea strategică Ormuz sub ameninţarea că „va dezlănţui iadul”.

„Nu se poate face nimic pentru a opri această nebunie?!”, a comentat ElBaradei, adresându-se Naţiunilor Unite, guvernelor chinez şi rus, Consiliului European şi preşedintelui francez Emmanuel Macron.

Mohamed ElBaradei, un fost om de stat egiptean în vârstă de 83 de ani, a condus AIEA din 1997 până în 2009, perioadă în care a coordonat numeroase negocieri cruciale cu Iranul privind programul său nuclear.

El şi organizaţia sa au primit împreună Premiul Nobel pentru Pace în 2005 pentru eforturile lor de promovare a utilizării paşnice a energiei atomice.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
2
3
4
5
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cancan
Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Adevărul
Playtech
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
