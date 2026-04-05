Fost șef AIEA și laureat al Premiului Nobel pentru Pace cere liderilor din Golf să-l oprească pe „nebunul” de Trump

Mohamed ElBaradei, fost şef al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) şi laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a făcut duminică apel la comunitatea internaţională să-l oprească pe preşedintele american Donald Trump, pe care l-a descris ca fiind „nebun” şi l-a acuzat că vrea să transforme Orientul Mijlociu „într-o minge de foc”, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Guvernelor din Golf: încă o dată, vă rog să faceţi tot ce vă stă în putere înainte ca acest nebun să transforme regiunea într-o minge de foc”, a scris ElBaradei pe X în arabă.

Într-o altă postare în limba engleză de pe aceeaşi reţea de socializare, fostul şef al AIEA a distribuit mesajul în care Trump i-a dat Iranului termen până luni pentru a ajunge la un acord sau a redeschide strâmtoarea strategică Ormuz sub ameninţarea că „va dezlănţui iadul”.

„Nu se poate face nimic pentru a opri această nebunie?!”, a comentat ElBaradei, adresându-se Naţiunilor Unite, guvernelor chinez şi rus, Consiliului European şi preşedintelui francez Emmanuel Macron.

Mohamed ElBaradei, un fost om de stat egiptean în vârstă de 83 de ani, a condus AIEA din 1997 până în 2009, perioadă în care a coordonat numeroase negocieri cruciale cu Iranul privind programul său nuclear.

El şi organizaţia sa au primit împreună Premiul Nobel pentru Pace în 2005 pentru eforturile lor de promovare a utilizării paşnice a energiei atomice.

