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Fosta ambasadoare a Ucrainei în SUA, Olga Stefanîşina, investigată pentru corupţie

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Olga Stefanîşina
Fosta ambasadoare ucraineană Olga Stefanișina, în centrul unui scandal de corupție după retragerea din funcție. Foto: Profimedia
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Olga Stefanîşina, care s-a retras recent din postul de ambasadoare a Ucrainei în SUA, este investigată de oficiali ucraineni anti-corupţie, relatează media locale miercuri, potrivit dpa.

Potrivit relatărilor, o instanţă anticorupţie analizează dacă să introducă restricţii asupra fostului vicepremier. Nu au fost făcute publice detalii privind acuzaţii specifice, scrie Agerpres.

Stefanîşina a fost ambasadoare a Ucrainei în SUA până săptămâna trecută. Informaţiile că va demisiona la jumătatea lunii trecute au marcat începutul unei remanieri guvernamentale majore iniţiate de preşedintele Volodimir Zelenski.

Potrivit relatărilor din presă, mama Olgăi Stefanîşina a cumpărat un apartament în centrul Kievului în 2022, primul an al invaziei Rusiei la scară mare, la un preţ mult sub valoarea de piaţă.

La momentul respectiv, Stefanîşina era vicepremier şi ministru al justiţiei. Ea a respins în mod repetat acuzaţiile de corupţie.

În pofida anilor de eforturi de reformă, Ucraina continuă să fie percepută de Transparency International drept una dintre cele mai corupte ţări din Europa, notează dpa.

Editor : Sebastian Eduard

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