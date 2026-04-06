Fosta deputată de origine română Colette Avital, rănită de poliție la protestele anti-guvernamentale din Israel. Are 86 de ani

Colette Avital, fost parlamentar și diplomat israelian de origine română, supraviețuitoare a Holocaustului, în vârstă de 86 de ani, se numără printre persoanele rănite de forțele de ordine în timpul unei demonstrații anti-guvernamentale desfășurate sâmbătă seara în Piața Habima din Tel Aviv, transmite Times of Israel.

Născută la București din părinți evrei originari din Bacău, Colette Avital este una dintre cele mai reprezentative personalități israeliene din domeniul diplomației și drepturilor omului. Totodată, a fost prima femeie care a candidat pentru funcția de președinte al statului Israel în anul 2007.

A lucrat în diplomația israeliană ca atașat de presă la Bruxelles, consul și locțiitor de consul general la Boston, ministru plenipotențiar la Paris (1982-1985), ambasadoare în Portugalia (1988-1992) și a servit apoi în funcția de consul general la New York (1992-1996).

După ce a revenit în Israel, a fost numită director general adjunct pentru problemele Europei Occidentale, cel de-al treilea post ca importanță în Ministerul de Externe din Israel. A îndeplinit funcția de deputat în Knesset-ul (Parlamentul) statului Israel.

A publicat articole de politică externă în prestigioasele revisteLe Monde, New York Times și New York Post.

Avital a fost supusă luni unei examinări CT după ce a fost împinsă cu brutalitate la pământ de un polițist, lovindu-se cu capul de asfalt.

Incidentul a provocat un val de șoc și indignare în rândul liderilor opoziției. Yair Lapid, președintele partidului Yesh Atid, l-a criticat dur pe șeful poliției, Danny Levy, pentru absența unor scuze oficiale.

„Cine este polițistul care a văzut o amenințare atât de periculoasă în ea încât a trebuit să o împingă? Cum se face că inspectorul general nu a sunat încă pentru a întreba de starea ei? Să-mi explice cineva dacă am înnebunit de tot. De fapt, nu trebuie să-mi explici ultima întrebare: răspunsul este da!”, a scris Lapid pe rețelele de socializare.

Peste o mie de persoane au manifestat sâmbătă seara la Tel Aviv împotriva războiului purtat de Israel împotriva Iranului şi Hezbollah în Liban, cerând autorităţilor să-i pună capăt, înainte de a fi dispersate de poliţie.

„Nu bombardaţi! Vorbiţi!”, „Puneţi capăt prostiilor lui Bibi!”, au scandat protestatarii adunaţi în Piaţa Habima, în inima metropolei.

O femeie ţinea o pancartă pe care scria: „Netanyahu este cea mai mare ameninţare la adresa existenţei Israelului”, referindu-se la premierul Benjamin Netanyahu, poreclit „Bibi”.

Protestul din Piața Habima, la care participau sute de persoane, a fost dispersat violent de forțele de ordine după ce numărul manifestanților a depășit pragul de 600. Confruntările dintre poliție și demonstranți s-au soldat cu răniri și reținerea a 17 persoane.

