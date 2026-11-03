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Fosta purtătoare de cuvânt a preşedintelui Volodimir Zelenski, Iulia Mendel, acuzată oficial de trădare

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Iulia Mendel profimedia-0444059653 (1)
Iulia Mendel. Foto: Profimedia
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Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) şi Parchetul ucrainean au anunţat marţi că fosta purtătoare de cuvânt a preşedintelui Volodimir Zelenski, Iulia Mendel, care trăieşte în prezent în străinătate şi l-a acuzat pe şeful statului de corupţie şi de lipsa voinţei de a încheia războiul cu Rusia, este acum oficial suspectă de infracţiunea de trădare, relatează agenţia EFE.

Iulia Mendel a fost purtătoarea de cuvânt al lui Zelenski între 2019 şi 2021. La câteva luni după începerea invaziei ruse în anul următor, ea a publicat o carte despre experienţa sa în acest post.

Ea s-a remarcat însă odată cu un interviu acordat anul acesta în luna mai jurnalistului conservator american Tucker Carlson, interviu în care face o descriere proprie a caracterului preşedintelui Zelenski şi îl acuză pe acesta de corupţie şi de derivă autoritară.

Fostul actor de comedie Zelenski este şi ca politician un actor foarte bun, care ştie să-şi „schimbe măştile”, dar este „instabil emoţional” şi „lipsit de empatie”, pentru el fiecare om fiind „de unică folosinţă”, a mai afirmat Iulia Mendel în acel interviu.

Pe de altă parte, ea a susţinut că Zelenski consumă cocaină, afirmând că acesta este un „secret deschis”, notează EFE, citată de Agerpres.

„Zelenski nu se mulţumeşte să ducă un război, el îi atacă pe toţi cei care pun la îndoială versiunea sa asupra evenimentelor”, a mai spus apoi Iulia Mendel, după ce preşedintele ucrainean a semnat un decret prin care i-a impus sancţiuni pentru răspândirea „dezinformării şi propagandei ruse”.

Fosta purtătoarea de cuvânt prezidenţială a fost acum acuzată oficial de trădare, pentru desfăşurarea de „activităţi informaţionale subversive împotriva Ucrainei”, conform unui comunicat emis marţi de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), care a asigurat că autorităţile de la Kiev depun eforturi pentru ca Iulia Mendel să răspundă în faţa sistemului judiciar ucrainean.

Editor : Liviu Cojan

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