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Fosta şefă a diplomaţiei austriece, Karin Kneissl, mutată în Rusia, anunţă ce va face după ce Viena îi va retrage cetăţenia

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vladimir putin si Karin Kneissl profimedia
Vladimir Putin și Karin Kneissl/ Foto: Profimedia
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Fosta şefă a diplomaţiei austriece, Karin Kneissl, care a dansat cu preşedintele rus Vladimir Putin la nunta ei în anul 2018 şi între timp s-a stabilit în Rusia, a anunţat luni că autorităţile din Austria au iniţiat procedura pentru a-i revoca cetăţenia, relatează Reuters.

„Conducerea Austriei a lansat o procedură legală pentru a-mi retrage cetăţenia, ceea ce m-ar lăsa apatridă”, a declarat Karin Kneissl, la o conferinţă la Moscova, potrivit agenţiei TASS.

Conform sursei citate de Agerpres, fosta şefă a diplomaţiei de la Viena a adăugat că va solicita un document de călătorie din partea ONU, dacă cetăţenia austriacă îi va fi în cele din urmă retrasă.

Ministerul austriac de Externe nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii pe acest subiect din partea Reuters.

Karin Kneissl a fost ministru de externe al Austriei din 2017 până în 2019, fiind nominalizată în acest post de formaţiunea de extremă dreapta Partidul Libertăţii (FPOe). Ea şi-a atras critici pentru legăturile sale apropiate cu Vladimir Putin, care în anul 2018 a participat la nunta sa în Alpii austrieci, şi pentru o vacanţă petrecută în Rusia în 2023, an în care a anunţat că s-a stabilit în oraşul rus Sankt Petersburg pentru a lucra în cadrul unui centru de reflecţie (think-tank), creat şi condus de ea.

Obiectul de activitate al acestui centru de reflecţie, denumit GORKI şi creat în martie 2023, este să „pregătească analize obiective pentru găsirea de soluţii” privind obiectivele de politică ale Rusiei, potrivit website-ului său. Centrul este afiliat Universităţii de Stat din Sankt Petersburg, unde Putin a studiat Dreptul în anii '70.

Editor : Liviu Cojan

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