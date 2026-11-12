Fostele centrale nucleare din Germania ar putea fi transformate în centre de date. „Putem folosi infrastructura existentă”

Fostele centrale nucleare din Germania ar putea fi convertite în centre de date, a anunţat miercuri directorul financiar al distribuitorului de rețele electrice E.ON, Nadia Jakobi, citată de Reuters.

Programul nuclear al Germaniei s-a încheiat în 2023, după şase decenii, lăsând multe unităţi inactive pe cuprinsul ţării, după ce Berlinul s-a angajat să renunţe la energia nucleară, în urma dezastrului din 2011 din Japonia, amintește Agerpres.

„Aceste foste centrale nucleare pot oferi locaţii industriale atractive şi, în funcţie de situaţie, putem folosi infrastructura existentă, în special pentru racordare la reţeaua electrică de înaltă tensiune", a afirmat oficialul grupului german.

„E.ON face primul pas cu firma americană Nvidia pentru a analiza viabilitatea proiectului", a adăugat Jakobi, exprimându-şi speranţa că în curând fostele unităţi vor deveni disponibile şi E.ON va deveni "expert" în demolarea acestora.

Grupul E.ON a raportat, în primele nouă luni ale acestui an, un profit net ajustat de 2,2 miliarde de euro, în creştere cu 4% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, conform rezultatelor financiare publicate miercuri. EBITDA ajustat la nivel de grup a fost de 7,1 miliarde euro, valoare apropiată de cea înregistrată în anul anterior.

Editor : M.B.