Fostele restaurante McDonald's se vor transforma în „Fun and Tasty” sau „The Same One” în Rusia

McDonald’s Rusia a înregistrat mai multe posibile noi nume de brand pentru firmele care vor prelua restaurantele lăsate în urmă de compania americană. Restaurantele rusești s-ar putea numi „Fun and Tasty” sau „The Same One”, relatează Reuters. Compania americană a anunțat, vineri, că au fost înregistrate mai multe mărci la agenția Rospatent din care urmează să aleagă printre care și „Just Like That” sau „Open Checkout”.

McDonald’s cel mai mare lanț de restaurante cu servire de burgeri din lume, având aproape 850 de locații în Rusia, își va vinde restaurantele unei firme locale, ca urmare a invaziei rusești a Ucrainei. În luna martie, compania americană anunța închiderea temporară a restaurantelor sale din Rusia.

McDonald’s, care deține 84% dintre restaurantele sale în Rusia, se numără printre companiile occidentale importante care părăsește această țară după invazia lui Putin și atrocitățile comise de ruși în Ucraina.

Restaurantele vor fi vândute lui Alexander Govor, deținătorul unei operațiuni cu 25 de restaurante. Ceilalți francizați vor primi opțiunea de a lucra sub noul nume ce urmează să fie ales.

Editor : Adrian Dumitru