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Foști demnitari din Germania şi Rusia s-ar fi întâlnit în secret în Azerbaidjan. „A fost fără știrea noastră”. Ce s-a discutat

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Ilham Aliev
Președintele Ilham Aliev. Foto: Profimedia
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Preşedintele azer Ilham Aliev susţine că foşti oficiali de rang înalt germani şi ruşi s-au întâlnit în capitala ţării sale, Baku, în această lună, pentru discuţii despre modalităţile de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, relatează Bloomberg, preluată de Ukrainska Pravda.

„Teritoriul nostru a fost folosit pentru o astfel de întâlnire fără ştirea noastră”, a precizat Aliev marţi, la Berlin, într-o conferinţă de presă comună cu cancelarul Friedrich Merz.

„Nu pot comenta detaliile, întrucât nu am fost prezenţi la întâlnire. Cu toate acestea, datele de zbor îmi permit să afirm că a avut loc într-adevăr o întâlnire secretă la Baku”, a declarat Aliev, confirmând astfel informaţii pe această temă apărute în presă.

Potrivit lui Aliev, întâlnirea a avut loc în perioada 12-14 iulie.

El a adăugat că, dacă întâlnirea a avut ca scop găsirea unor soluţii pentru încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina, atunci Azerbaidjanul nu poate decât să „salute” acest lucru.

În acelaşi timp, potrivit Bloomberg, cancelarul german Friedrich Merz a negat implicarea guvernului său în aceste contacte. „Nu ştiu nimic despre o astfel de întâlnire”, a spus el.

Potrivit Bloomberg, din delegaţia neoficială germană au făcut parte fostul şef al cabinetului cancelarului federal din perioada Angelei Merkel, Ronald Pofalla, şi fostul prim-ministru al landului federal Brandenburg, Matthias Platzeck.

Partea rusă, conform informaţiilor obţinute, a fost reprezentată de Valeri Fadeev, preşedintele Consiliului de pe lângă preşedintele Federaţiei Ruse pentru dezvoltarea societăţii civile şi a drepturilor omului, şi de Viktor Zubkov, fost viceprim-ministru al Rusiei şi actual preşedinte al consiliului de administraţie al „Gazprom”.

Editor : Sebastian Eduard

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