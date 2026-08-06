Foști oficiali europeni și ruși au purtat discuții secrete în Austria, pentru posibile negocieri de pace cu Ucraina (Bloomberg)

Foști diplomați și oficiali din domeniul securității naționale din Europa și Rusia s-au întâlnit în secret la Viena luna trecută pentru a analiza condițiile posibile în vederea organizării unor negocieri de pace cu Ucraina, a relatat miercuri Bloomberg, citând surse familiarizate cu subiectul.

Printre personalitățile occidentale s-au numărat fostul consilier britanic pentru securitate națională Tim Barrow, fostul secretar de stat german Markus Ederer și veteranul diplomat francez Pierre Vimont. Identitatea fostului oficial rus nu a fost dezvăluită.

Kremlinul nu a comentat informațiile privind întâlnirea, notează Bloomberg.

Ederer și Vimont fac parte din consiliul de administrație al grupului elvețian de soluționare a conflictelor „Center for Humanitarian Dialogue”, despre care se spune că ar fi organizat discuțiile.

Într-o declarație adresată Bloomberg, grupul a afirmat că „acționează adesea cu multă discreție pentru a proteja inițiativele de dialog, deoarece acestea sunt deseori desfășurate în mod independent, fără nicio implicare oficială”.

Bloomberg subliniază că foștii oficiali guvernamentali și reprezentanții grupurilor de reflecție întreprind adesea eforturi diplomatice informale, acționând independent de guverne pentru a explora soluții la probleme internaționale complexe. Astfel de întâlniri sunt, de obicei, inițiative private, iar scopul lor este schimbul de idei care pot fi utilizate ulterior.

Ministerul de Externe al Germaniei a declarat că „nu are cunoștință despre discuțiile menționate” și a negat implicarea ministerului său. Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a afirmat că Londra „sprijină eforturile de a asigura o pace justă și durabilă pentru Ucraina”, fără a face comentarii cu privire la foștii oficiali, în timp ce Ministerul de Externe al Franței a refuzat să comenteze.

În ciuda distanțării oficiale, Bloomberg a relatat că oficialii francezi erau la curent cu întâlnirea, în timp ce Marea Britanie a salutat reuniunea.

Viena este unul dintre cele două locuri despre care se crede că au găzduit întâlniri secrete între foști oficiali europeni și ruși în ultimele luni.

În iulie, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a dezvăluit că Baku a fost locul unor discuții secrete similare între foști oficiali germani și ruși, pe fondul eforturilor Europei de a relua procesul de pace în Ucraina.

Se spune că fostul prim-ministru al Rusiei și actualul președinte al consiliului de administrație al Gazprom, Viktor Zubkov, precum și actualul șef al serviciului prezidențial pentru drepturile omului, Valerii Fadeiev, ar fi participat la întâlnirea de la Baku de luna trecută.

În timp ce liderii europeni au petrecut săptămâni întregi explorând posibilitatea unor discuții directe cu Rusia, Kremlinul a respins ideea ca UE să fie un posibil mediator în negocierile de pace din Ucraina.

Potrivit Bloomberg, eforturile mai ample ale Europei de a deschide canale diplomatice cu Rusia au implicat un consilier principal al președintelui Consiliului European, António, care a încercat să creeze un canal secret direct cu Kremlinul, deși aceste eforturi „nu au dat încă rezultate”.

Foști înalți oficiali americani din domeniul securității naționale și înalți oficiali ai Kremlinului au purtat discuții diplomatice secrete similare în 2023, au declarat anterior surse pentru The Moscow Times.

Editor : M.C