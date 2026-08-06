Live TV

Foști oficiali europeni și ruși au purtat discuții secrete în Austria, pentru posibile negocieri de pace cu Ucraina (Bloomberg)

Data publicării:
Vienna
Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Foști diplomați și oficiali din domeniul securității naționale din Europa și Rusia s-au întâlnit în secret la Viena luna trecută pentru a analiza condițiile posibile în vederea organizării unor negocieri de pace cu Ucraina, a relatat miercuri Bloomberg, citând surse familiarizate cu subiectul.

Printre personalitățile occidentale s-au numărat fostul consilier britanic pentru securitate națională Tim Barrow, fostul secretar de stat german Markus Ederer și veteranul diplomat francez Pierre Vimont. Identitatea fostului oficial rus nu a fost dezvăluită.

Kremlinul nu a comentat informațiile privind întâlnirea, notează Bloomberg.

Ederer și Vimont fac parte din consiliul de administrație al grupului elvețian de soluționare a conflictelor „Center for Humanitarian Dialogue”, despre care se spune că ar fi organizat discuțiile.

Într-o declarație adresată Bloomberg, grupul a afirmat că „acționează adesea cu multă discreție pentru a proteja inițiativele de dialog, deoarece acestea sunt deseori desfășurate în mod independent, fără nicio implicare oficială”.

Bloomberg subliniază că foștii oficiali guvernamentali și reprezentanții grupurilor de reflecție întreprind adesea eforturi diplomatice informale, acționând independent de guverne pentru a explora soluții la probleme internaționale complexe. Astfel de întâlniri sunt, de obicei, inițiative private, iar scopul lor este schimbul de idei care pot fi utilizate ulterior.

Ministerul de Externe al Germaniei a declarat că „nu are cunoștință despre discuțiile menționate” și a negat implicarea ministerului său. Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a afirmat că Londra „sprijină eforturile de a asigura o pace justă și durabilă pentru Ucraina”, fără a face comentarii cu privire la foștii oficiali, în timp ce Ministerul de Externe al Franței a refuzat să comenteze.

În ciuda distanțării oficiale, Bloomberg a relatat că oficialii francezi erau la curent cu întâlnirea, în timp ce Marea Britanie a salutat reuniunea.

Viena este unul dintre cele două locuri despre care se crede că au găzduit întâlniri secrete între foști oficiali europeni și ruși în ultimele luni.

În iulie, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a dezvăluit că Baku a fost locul unor discuții secrete similare între foști oficiali germani și ruși, pe fondul eforturilor Europei de a relua procesul de pace în Ucraina.

Se spune că fostul prim-ministru al Rusiei și actualul președinte al consiliului de administrație al Gazprom, Viktor Zubkov, precum și actualul șef al serviciului prezidențial pentru drepturile omului, Valerii Fadeiev, ar fi participat la întâlnirea de la Baku de luna trecută.

În timp ce liderii europeni au petrecut săptămâni întregi explorând posibilitatea unor discuții directe cu Rusia, Kremlinul a respins ideea ca UE să fie un posibil mediator în negocierile de pace din Ucraina.

Potrivit Bloomberg, eforturile mai ample ale Europei de a deschide canale diplomatice cu Rusia au implicat un consilier principal al președintelui Consiliului European, António, care a încercat să creeze un canal secret direct cu Kremlinul, deși aceste eforturi „nu au dat încă rezultate”.

Foști înalți oficiali americani din domeniul securității naționale și înalți oficiali ai Kremlinului au purtat discuții diplomatice secrete similare în 2023, au declarat anterior surse pentru The Moscow Times.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Carte electronica de identitate. Inquam Photos, George Calin
1
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se...
Nauru Flag
2
A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai bine de jumătate de secol
dragoi 1
3
Cine este românca Alecsandra Drăgoi, tânăra care a realizat fotografia oficială a noului...
Major General Mykhailo Drapatyi, commander of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine.
4
Noul Comandant-șef al Armatei ucrainene solicită demiterea comandantului Forțelor...
sebastian stan
5
Sebastian Stan a devenit tată. Iubita actorului originar din Constanța, Annabelle Wallis...
Micael Leandro a murit, după ce a fost împușcat în timpul meciului
Digi Sport
Micael Leandro a murit, după ce a fost împușcat în timpul meciului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zelenski la birou
Ce a reușit campania de 40 de zile a lui Zelenski și ce nu a reușit. Adâncimea strategică a Rusiei nu mai există
Văduvele negre
Escrocheria „Văduvelor negre”, o adevărată industrie în Rusia. Căsătorii cu proaspeți recruți, pentru a încasa indemnizaţia de deces
Ceuta
Criza din Ceuta scoate la iveală paradoxul migrației din Europa: frontiere mai stricte, deși nevoia de forță de muncă este tot mai mare
volodimir zelenski
Zelenski acuză presiuni asupra Ucrainei: „Reducerea livrărilor de rachete antiaeriene urmărește să ne facă mai cooperanți”
portretul soldatului da vinci la inmormantare
Ucraina pregătește un Panteon Național pentru eroii săi. Marea dilemă: cine merită să fie inclus
Recomandările redacţiei
primarul ionel ciocan din gaujani
Suspiciuni în privința despăgubirilor pentru secetă. Primar prins și...
oana gheorghiu la o sedinta
Oana Gheorghiu: Peste un sfert dintre primăriile din țară nu s-au...
barbat care deseneaza un graffiti inima anna pe stanca transfagarasan
„Anna, ţine-ţi prostul acasă!”. Val de reacții după ce un bărbat a...
dan dungaciu sustine un discurs
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, vine la Interviurile...
Ultimele știri
Ce se întâmplă cu anvelopele când asfaltul se încinge pe timp de caniculă. Greșeala care poate provoca o explozie în mers
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Elevii susțin ultima probă de competențe. Cum se desfășoară evaluarea digitală
Prima ninsoare din ultimii 15 ani într-o capitală, în august: „Incredibil! Ce mod grozav de a schimba cursul unei zile”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Tratamentul costă aproape jumătate de milion de dolari". Detalii despre starea Alinei Pușcău, diagnosticată...
Cancan
Au DIVORȚAT, după 2 ani de căsnicie! Vestea momentului în showbiz😮
Fanatik.ro
CFR Cluj, din nou în insolvență!? Neluțu Varga, obligat să plătească 1,6 milioane de euro pentru transferul...
editiadedimineata.ro
Parlamentul European a lansat un joc gratuit în care utilizatorii controlează o campanie de dezinformare
Fanatik.ro
Craiova, condamnată la calificare! Șumudică, anunț ferm: „Dacă-i scoate KuPS, e dezastru!”
Adevărul
„Dimineață mi-am pus plapuma”. Disperat de caniculă, un fost sportiv și-a amenajat subsolul blocului și...
Playtech
De ce România nu poate fi apărată doar cu baze militare. Cele trei autostrăzi care au devenit esențiale...
Digi FM
Un fost pilot de Formula 1 face un apel emoționant către familia lui Michael Schumacher: "Indiferent de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Petrescu s-a decis
Pro FM
Camila Cabello s-a despărțit de iubitul miliardar, dar nu stă să plângă. A ajuns în Grecia, la plajă, și a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis, iubita actorului originar din Constanța, a născut primul...
Adevarul
Orașul european superb de care mulți turiști nu au auzit. Are aproape 900 de ani de istorie, străduțe de...
Newsweek
România poate ajunge vineri în „junk”. Economist: Indexarea pensiilor ar putea fi anulată. Salariile, reduse
Digi FM
Fiul mai puțin cunoscut al lui Jon Bon Jovi calcă pe urmele tatălui său, dar spune pas celebrității: „Îți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un „intrus” de mărimea planetei Pluto a provocat haos în jurul lui Neptun. Semne ale unui cataclism...
Digi Animal World
Un rechin a regurgitat un arici viu și nevătămat, în fața unor cercetători: „Am reușit să fac o singură poză”
Film Now
Christina Applegate a revenit acasă, după patru luni în spital. Primele informații despre actriță
UTV
Alina Pușcău a dezvăluit că se confruntă cu o boală gravă. „Am cinci tumori. Vă rog să vă rugați pentru mine”