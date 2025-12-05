Live TV

Foști oficiali germani au avut întâlniri secrete cu oameni de-ai lui Putin, la Abu Dhabi și Baku

Emirates Palace Abu Dhabi; Dubai; United Arab Emirates - Stone archway with skyscraper in Abu Dhabi
Abu Dhabi. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Această vizită ar submina poziția Berlinului în fața Moscovei

Foști oficiali germani și apropiați ai guvernului rus au organizat o serie de întâlniri confidențiale în Abu Dhabi și Baku, cu scopul de a menține contactele neoficiale în ciuda relațiilor bilaterale tensionate, relatează TVPWorld.

La ultima întâlnire, care a avut loc la Abu Dhabi la începutul lunii noiembrie, au participat fostul ministru al Cancelariei Ronald Pofall, șeful Forumului germano-rus Martin Hoffmann și fostul premier al landului Brandenburg, Matthias Platzeck, potrivit unei relatări a unui săptămânal german.

Toți trei sunt asociați cu cele două principale partide de guvernământ din Germania, Uniunea Creștin-Democrată (CDU) și Partidul Social-Democrat (SPD), care împreună formează coaliția de guvernare.

Din partea rusă au făcut parte Viktor Zubkov, președintele consiliului de supraveghere al Gazprom, și Valerii Fadeiev, comisarul Kremlinului pentru drepturile omului, care rămâne sub sancțiuni UE și are interdicție de a intra în blocul comunitar.

Se spune că Mihail Șvidkoi, trimis cultural al președintelui Vladimir Putin, și-a anulat participarea.

Grupul, care s-a reunit de cel puțin patru ori de la începutul anului 2024, a discutat modalități de relansare a Dialogului de la Petersburg, un forum de schimb civic lansat în 2001, dar suspendat oficial de Berlin în 2021.

Potrivit Die Zeit, participanții germani le-au spus omologilor lor ruși că Pofalla și Hoffmann intenționau să se deplaseze la Moscova la începutul lunii decembrie și că s-ar putea lua în considerare o vizită de răspuns a lui Șvidkoi în Germania.

Partea rusă a insistat pentru o astfel de vizită, potrivit ziarului.

Această vizită ar submina poziția Berlinului în fața Moscovei

Articolul adaugă că Pofalla l-a întrebat pe secretarul de stat Géza Andreas von Geyr de la Ministerul Afacerilor Externe dacă Șvidkoi ar putea primi o viză germană. Ministrul de Externe Johann Wadephul (CDU) ar fi aprobat ideea.

Dacă viza ar fi acordată, aceasta ar fi prima vizită în Germania a unui reprezentant al guvernului rus de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.

Ministerul de Externe a declarat pentru Die Zeit că nu are intenția de a relua Dialogul de la Petersburg și și-a reafirmat sprijinul pentru politica restrictivă a UE în materie de vize față de Rusia. Nu a răspuns la întrebarea dacă cererea de viză a lui Șvidkoi era în curs de procesare. 

Unii politicieni și analiști germani au avertizat că o astfel de vizită ar submina poziția Berlinului în fața Moscovei.

Stefan Meister, membru al Consiliului German pentru Relații Externe, a declarat pentru Die Zeit că permiterea intrării lui Șhvidkoi în Germania ar submina sancțiunile și ar „încălca” principiile Berlinului.

Șvidkoi, un mediator cultural de lungă durată, a menținut legături în Europa și s-a întâlnit în 2021 cu Alice Weidel, co-liderul partidului Alternativa pentru Germania (AfD).

În iulie, el a scris în ziarul Rossiiskaia Gazeta, aliniat statului, pledând pentru reguli de cenzură în stil sovietic.

În ultimii ani, el a călătorit în țări precum Ungaria, Austria și Slovacia, dar nu a mai vizitat Germania de ceva timp. Biroul său a declarat pentru Die Zeit că era „prea ocupat” pentru a comenta eventualele planuri de călătorie înainte de sfârșitul anului.

 

 

