Fostul ambasador al Marii Britanii în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat. Ancheta, legată de relația sa cu Jeffrey Epstein

Peter Mandelson. Foto Profimedia
Peter Mandelson. Foto: Profimedia
Documentele sugerează că a transmis informații guvernamentale sensibile Numit ambasador de Keir Starmer

Poliția britanică l-a arestat luni pe Peter Mandelson, fost ambasador al Regatului Unit în Statele Unite, în cadrul unei anchete privind abuzul în serviciu, legată de relația acestuia cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează Reuters, AP și Sky News.

Poliția Metropolitană din Londra a declarat că „oficerii au arestat un bărbat în vârstă de 72 de ani, suspectat de abuz în serviciu”, la o adresă din nordul Londrei.

În conformitate cu practica poliției britanice, numele lui Mandelson nu a fost menționat, dar suspectul în acest caz a fost identificat anterior ca fiind Mandelson.

„El a fost arestat luni, 23 februarie, la o adresă din Camden și a fost dus la o secție de poliție din Londra pentru a fi interogat. Aceasta în urma unor mandate de percheziție la două adrese din zonele Wiltshire și Camden.”, se arată într-un comunicat citat de Sky News.

Mandelson a negat anterior orice faptă ilegală.

Documentele sugerează că a transmis informații guvernamentale sensibile

Poliția îl anchetează pe Mandelson în legătură cu documente care sugerează că acesta i-ar fi transmis informații guvernamentale sensibile lui Epstein în urmă cu un deceniu și jumătate. El nu este acuzat de nicio infracțiune sexuală.

Arestarea sa survine la patru zile după ce Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț Andrew, a fost la rândul său arestat sub suspiciunea de comitere a unei infracțiuni similare legate de prietenia sa cu Epstein.

Peter Mandelson a început să lucreze pentru Partidul Laburist în anii 1980 și a fost o figură importantă în formațiune timp de mai multe decenii.

El a jucat un rol-cheie în mișcarea „New Labour” și în victoria zdrobitoare obținută de Sir Tony Blair la alegerile din 1997.

Mandelson a fost Comisar european pentru Comerț și ministru fără portofoliu în Cabinetele lui Tony Blair și Gordon Brown.

Numit ambasador de Keir Starmer

Premierul Keir Starmer l-a numit ambasador al Regatului Unit la Washington în decembrie 2024.

Înaintea acestei numiri era deja cunoscut faptul că avea o relație de prietenie cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Mandelson a fost demis din funcție în septembrie anul trecut, după ce Downing Street a anunțat că au apărut noi informații privind amploarea relației sale cu Epstein.

El a renunțat, de asemenea, la calitatea de membru al Camerei Lorzilor după publicarea în SUA a unor documente legate de Epstein, care au ridicat noi semne de întrebare cu privire la relația sa cu infractorul sexual pedofil.

Documentele publicate pe 30 ianuarie de Departamentul de Justiție al SUA arată că Mandelson ar fi scurs informații confidențiale ale guvernului britanic către Epstein pe vremea când acesta era ministru britanic, inclusiv în timpul crizei financiare din 2008.

Mandelson i-a redirecționat un e-mail guvernamental intern lui Epstein. Mesajul conținea o analiză realizată de un consilier cu privire la situația economică și adresată premierului Brown, dar avându-l ca destinatar și pe Peter Mandelson.

Într-un alt e-mail, dezvăluit de publicația britanică Financial Times, Peter Mandelson pare că îi sugerează lui Jeffrey Epstein să ceară directorului băncii JPMorgan să îl „amenințe ușor" pe ministrul britanic al Finanțelor pentru a reduce taxa pe bonusurile bancherilor.

De asemenea, Mandelson ar fi primit bani de la Jeffrey Epstein în mai multe rânduri la începutul anilor 2000, conform documentelor publicate.

Avocații lui Mandelson au declarat că acesta „regretă și va regreta până în ziua morții că a crezut minciunile lui Epstein despre infracțiunile sale”.

„Lordul Mandelson nu a descoperit adevărul despre Epstein decât după moartea acestuia din urmă, în 2019”, a declarat un purtător de cuvânt al firmei de avocatură Mishcon de Reya, care îl reprezintă pe Mandelson.

„Îi pare foarte rău că femeile și fetele vulnerabile nu au primit protecția pe care o meritau”, a adăugat firma de avocatură.

În urmă cu numai șase luni, Peter Mandelson era ambasadorul Marii Britanii în SUA, adică una dintre cele mai puternice șase personalități ale țării. Premierul Starmer este acuzat că l-a numit ambasador, deși îi știa trecutul, și din acest motiv el însuși este atacat și îndemnat la demisie din cauza acestui scandal.

