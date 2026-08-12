Fostul ambasador german la Tel Aviv a lansat un atac deosebit de virulent la adresa Israelului. „Trebuie să clarificăm”

Fostul ambasador al Germaniei la Tel Aviv, Steffen Seibert, a lansat un atac neobişnuit de dur la adresa guvernului israelian, condamnând politica sa de colonizare în Cisiordania ocupată, într-un interviu publicat miercuri.

Politica de colonizare este „o expulzare care foloseşte violenţa psihologică şi fizică”, a declarat Seibert, fost purtător de cuvânt al cancelarului Angela Merkel, într-un interviu publicat în cel mai recent număr al revistei germane Die Zeit, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Reacţionând la afirmaţia „securitatea Israelului constituie parte a raţiunii de stat a Germaniei”, făcută de Angela Merkel pe vremea când aceasta era cancelar, Seibert a precizat că angajamentul Germaniei se aplică Israelului în cadrul graniţelor sale recunoscute la nivel internaţional.

El a subliniat că „dacă însăşi existenţa Israelului este ameninţată de un atac sângeros al Hamas, de planurile la fel de sângeroase ale Hezbollah sau de Iran, atunci trebuie să sprijinim acel stat”.

„Dar acest lucru nu se aplică coloniştilor din Valea Iordanului”, a spus Seibert.

„Din perspectiva dreptului internaţional, acestea sunt aşezări ilegale care aderă la o ideologie: 'Acest pământ ne aparţine numai nouă; Dumnezeu ni l-a dat'. Conceptul de raţiune de stat nu se aplică în acest caz, nu susţine acest sentiment de superioritate faţă de o altă populaţie”, a explicat Seibert în Die Zeit.

„Trebuie să clarificăm”

El a adăugat că este la fel de necesar să li se spună palestinienilor că dreptul poporului israelian de a trăi în statul său trebuie respectat.

„Trebuie să clarificăm ce vrem să spunem atunci când afirmăm, pe bună dreptate, că susţinem Israelul”, a insistat Seibert.

„De decenii, am prezentat Israelul ca fiind singura democraţie din regiune, iar acest lucru este adevărat. Dar asta nu înseamnă că sprijinul nostru cuprinde toate acţiunile statului Israel”, a continuat el, „de exemplu, nu ocupaţia, care intră acum în cel de-al 60-lea an”.

Seibert a declarat că se opune boicoturilor şi măsurilor care restricţionează schimburile ştiinţifice.

„Întrebarea este dacă există măsuri specifice care pot exprima mai clar respingerea noastră faţă de această politică dezastruoasă de colonizare”, a mai spus fostul ambasador german.

Editor : B.P.