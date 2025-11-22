Fostul cancelar german Olaf Scholz a depus mărturie în cadrul anchetei privind sabotarea Nord Stream

Fostul cancelar german Olaf Scholz a depus vineri mărturie în cadrul unei anchete privind construcția conductei de gaz Nord Stream 2 sub Marea Baltică. Controversata conductă era destinată transportului gazului rusesc către Germania, dar nu a intrat în funcțiune din cauza invaziei rusești din Ucraina, relatează dpa.

Scholz a declarat în cadrul anchetei parlamentare din statul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, din nord-estul țării, că a militat îndelung pentru ca Germania să se elibereze de dependența energetică față de Rusia prin construirea de terminale pentru gaz natural lichefiat (GNL).

„Nu am înțeles niciodată de ce Germania, spre deosebire de multe alte țări, precum Belgia, nu a construit o infrastructură GNL în plus față de infrastructura de conducte”, a spus el.

După ce a ocupat funcția de ministru de Finanțe și vicecancelar în guvernul Angelei Merkel din 2018, Scholz a devenit cancelar în decembrie 2021.

Nord Stream 2 a fost construit în timpul mandatului său, în ciuda opoziției Ucrainei, Poloniei, Statelor Unite și altor țări.

Ancheta are sarcina de a clarifica dacă Rusia a exercitat influență asupra înființării unei fundații care a contribuit la finalizarea proiectului conductei în 2021, în ciuda amenințărilor SUA cu sancțiuni împotriva companiilor implicate.

Scholz a declarat că a fost informat despre crearea fundației de către guvernul landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară, dar că guvernul federal a avut o implicare redusă în proiect.

Cu toate acestea, el a scris o scrisoare fostului secretar al Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, pentru a face presiuni asupra Germaniei să evite sancțiunile, a spus el.

Atât Nord Stream 2, cât și Nord Stream 1, un alt gazoduct construit cu 10 ani înainte, sunt în prezent scoase din funcțiune după ce au fost grav avariate de explozii în septembrie 2022.

Scholz nu este primul fost cancelar care apare în fața comisiei de anchetă din Schwerin.

În mărturia sa, predecesorul lui Merkel, Gerhard Schröder, a descris conductele ca fiind esențiale pentru aprovizionarea Germaniei cu gaz rusesc ieftin.

Sigmar Gabriel, care a ocupat funcția de ministru al Energiei și Economiei între 2013 și începutul anului 2017, și ulterior cea de ministru de Externe până în 2018, a recunoscut greșeli în relațiile cu Rusia.

Gabriel a descris faptul că nu a perceput intențiile președintelui rus Vladimir Putin ca fiind „una dintre cele mai mari greșeli din politica externă germană” la care a participat.

Ancheta își propune să își încheie lucrările înaintea alegerilor din land care vor avea loc în Mecklenburg-Pomerania Inferioară anul viitor.

