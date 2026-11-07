În urma înfrângerii decisive a republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului, criticile la adresa lui Donald Trump se intensifică. În cadrul emisiunii „Maybrit Illner” de la postul public german ZDF, fostul general american Ben Hodges a lansat acuzații grave la adresa președintelui SUA: Trump este corupt și se află sub influența liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.

În programul ZDF al lui Maybrit Illner, fostul general american Ben Hodges l-a criticat aspru pe președinte, exprimând o suspiciune puternică de dependență directă de Moscova.

„Nu pot dovedi, dar este absolut clar că președintele Trump se află sub un anumit tip de presiune din partea lui Vladimir Putin. Cred că a fost cumpărat”, a declarat fostul comandant al forțelor terestre americane din Europa.

“I think he’s been bought”: Former US Army Europe commander claims Putin is pressuring Trump “I can’t prove it, but it’s absolutely clear that President Trump is under some kind of pressure from Vladimir Putin. I think he’s been bought,” retired General Ben Hodges said on the German political talk show Maybrit Illner. According to Hodges, Trump now has two options: admit that he is beholden to Putin or try to escape accountability by counting on protection from his successor. “We’ve never had a perfect president. But having a president who is not only corrupt himself, but also allows others to be corrupt, is an incredible disgrace,” Hodges concluded. Do you agree? — NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2026

Vede două scenarii pentru Trump

În calitate de cetățean american, i-a fost rușine de conduita șefului statului. Potrivit lui Hodges, Trump are acum două opțiuni: să recunoască că îi este îndatorat lui Putin sau să încerce să scape de răspundere mizând pe protecția succesorului său. „Președintele poate acum fie să mărturisească și să spună: «Bine, sunt de acord cu Putin», fie să lungească situația cât mai mult posibil și să spere că următorul care îi va succeda îl va proteja de urmărire penală.”

„Nu am avut niciodată un președinte perfect. Dar să avem un președinte care nu numai că este el însuși corupt, ci permite și altora să fie corupți, este o rușine incredibilă”, a concluzionat Hodges. Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media În plus, expertul militar a atestat slăbiciuni serioase la nivelul conducerii actuale a SUA și a vorbit despre „haos” în anumite sectoare ale guvernului, în special în Pentagon. Hodges a prezis, de asemenea, un sfârșit rapid pentru secretarul Apărării, Pete Hegseth: Trump „îl va pune sub semnul întrebării imediat ce va fi nevoie, pentru a distrage atenția de la catastrofa războiului din Iran”. Ajutor pentru Ucraina: Hodges solicită conducerea Germaniei Hodges acuzase deja conducerea SUA, în săptămânile anterioare, că adoptă poziții care vin în întâmpinarea dorințelor Kremlinului (de exemplu, în privința unor negocieri planificate fără participarea Ucrainei sau a unor concesii legate de sancțiuni). În ciuda tulburărilor politice interne din SUA, Hodges și-a exprimat încrederea în privința războiului de agresiune rusesc. El crede că Ucraina va câștiga acest război și va respinge Rusia. Datorită noii majorități politice, el se așteaptă ca membrii Congresului SUA să ceară un sprijin mai puternic pentru Kiev. În același timp, el a cerut partenerilor europeni să își asume responsabilitatea: Europa este capabilă de acțiune, dar acum are nevoie de conducere - în special din partea Republicii Federale Germania: Germania este „singura țară din Europa care are puterea de a iniția acest efort”. Experții sunt de acord: „Am depășit apogeul Trump” Și ceilalți invitați la discuție au tras o concluzie devastatoare despre viitorul politic al lui Trump și au văzut înfrângerea electorală începutul sfârșitului puterii sale.

Corespondentul ZDF pentru America, Elmar Theveßen, a sugerat și el o ultimă soluție pentru Trump, referindu-se la predecesorul său: „Trebuie spus că Joe Biden trimisese deja semnalul dinainte, asigurându-se, printr-o grațiere preventivă, că nimic nu i se va întâmpla fiului său, Hunter Biden. Donald Trump a promis acum cercului său apropiat, familiei sale, exact același lucru.” După înfrângerea republicanilor, se profilează acum anchete în Congres, scrie Bild. Potrivit lui Theveßen, acestea ar putea duce în cele din urmă chiar și la proceduri penale.

„După cum putem vedea, incompetența și corupția sunt doi factori importanți care pot pune capăt autocraților sau potențialilor autocrați”, a avertizat politologul Frank Sauer.

„Sistemele care încă au puterea de a face curățenie și de a scăpa de astfel de oameni evident că o fac. Cred că am depășit apogeul lui Trump. Puțină veselie festivă este justificată”, a adăugat acesta.

Expertul în politică externă al CDU, Norbert Röttgen, a fost de acord și a interpretat rezultatul alegerilor ca un semnal clar că autoritatea lui Trump pur și simplu nu mai era respectată, scrie rnd.de.

Dezbaterea a fost provocată de dezastrul republicanilor în recentele alegeri intermediare din SUA, primul vot major la nivel național de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Democrații au obținut o victorie zdrobitoare, recâștigând majorități atât în ​​Camera Reprezentanților, cât și în Senat.

Pierderea majorităților în Congres va îngreuna procesul de guvernare pentru Trump

Cu cel puțin 54 de locuri în Senat și cel puțin 253 de locuri în Camera Reprezentanților, opoziția controlează acum ambele camere ale Congresului SUA.

Pierderea majorităților în Congres va îngreuna procesul de guvernare pentru Trump în ultimii doi ani ai mandatului său. Democrații vor controla legislația începând din ianuarie. În plus, Senatul trebuie să confirme candidații pentru funcții guvernamentale cheie și judecători.

Pierderea majorităților în Congres va îngreuna procesul de guvernare pentru Trump în ultimii doi ani ai mandatului său. Democrații vor controla legislația începând din ianuarie. În plus, Senatul trebuie să confirme candidații pentru funcții guvernamentale cheie și judecători.

Editor : M.C