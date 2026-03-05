„Nu suntem pregătiți pentru genul de atacuri masive cu drone și rachete cu care se confruntă Ucraina în fiecare noapte”, a avertizat generalul-locotenent în retragere Ben Hodges, susținând că Europa s-a pregătit prea puțin pentru amenințări aeriene la scară largă, în contextul în care războiul cu Iranul are repercusiuni în întreaga lume. Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa, a vorbit cu TVP World pe fondul întrebărilor tot mai numeroase cu privire la modul în care extinderea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea afecta războiul din Ucraina și dacă guvernele europene sunt pregătite să răspundă în cazul în care Teheranul sau aliații săi extind câmpul de luptă.

Hodges a spus că problema nu este doar interceptarea dronelor, ci și impunerea de consecințe pentru operațiunile din „zona gri” – de la încălcarea spațiului aerian până la sabotaj. El a subliniat mișcarea continuă a „flotei fantomă” a Rusiei prin apele europene, argumentând că o abordare mai dură ar putea reduce veniturile Moscovei și capacitatea acesteia de a purta război.

TVP World a relatat anterior eforturile europene de a reduce flota fantomă, o rețea de petroliere utilizate pentru a menține fluxul exporturilor de petrol rusesc în ciuda sancțiunilor, adesea prin schimbarea pavilioanelor și a asiguratorilor.

Hodges a legat atacurile de lungă distanță ale Ucrainei asupra rafinăriilor și navelor de o strategie menită să degradeze capacitatea Rusiei de a exporta petrol și gaze, în special către clienții importanți din Asia. Provocarea, a susținut el, este amploarea: Ucraina a inovat rapid, dar nu are capacitatea industrială de a produce cantități mari de sisteme avansate fără pilot fără investiții occidentale susținute.

Editor : M.C