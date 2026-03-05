Live TV

Video Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, generalul Ben Hodges, avertizează că Europa nu este pregătită pentru atacuri masive cu drone

Data publicării:
Gen Ben Hodges
Gen Ben Hodges. Foto: Profimedia

„Nu suntem pregătiți pentru genul de atacuri masive cu drone și rachete cu care se confruntă Ucraina în fiecare noapte”, a avertizat generalul-locotenent în retragere Ben Hodges, susținând că Europa s-a pregătit prea puțin pentru amenințări aeriene la scară largă, în contextul în care războiul cu Iranul are repercusiuni în întreaga lume. Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa, a vorbit cu TVP World pe fondul întrebărilor tot mai numeroase cu privire la modul în care extinderea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea afecta războiul din Ucraina și dacă guvernele europene sunt pregătite să răspundă în cazul în care Teheranul sau aliații săi extind câmpul de luptă.

Hodges a spus că problema nu este doar interceptarea dronelor, ci și impunerea de consecințe pentru operațiunile din „zona gri” – de la încălcarea spațiului aerian până la sabotaj. El a subliniat mișcarea continuă a „flotei fantomă” a Rusiei prin apele europene, argumentând că o abordare mai dură ar putea reduce veniturile Moscovei și capacitatea acesteia de a purta război.

TVP World a relatat anterior eforturile europene de a reduce flota fantomă, o rețea de petroliere utilizate pentru a menține fluxul exporturilor de petrol rusesc în ciuda sancțiunilor, adesea prin schimbarea pavilioanelor și a asiguratorilor.

Hodges a legat atacurile de lungă distanță ale Ucrainei asupra rafinăriilor și navelor de o strategie menită să degradeze capacitatea Rusiei de a exporta petrol și gaze, în special către clienții importanți din Asia. Provocarea, a susținut el, este amploarea: Ucraina a inovat rapid, dar nu are capacitatea industrială de a produce cantități mari de sisteme avansate fără pilot fără investiții occidentale susținute.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
European Union leaders' summit in Brussels
2
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur...
sanchez
3
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
4
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
5
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele
Digi Sport
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
DC: Elbridge Colby, under secretary of defense for policy, on Capitol Hill
Adjunctul șefului Pentagonului își exprimă scepticismul cu privire la descurajarea nucleară europeană
azer
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la graniță
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone.
Construirea şi pilotarea de drone a devenit materie de studiu în şcolile din Rusia. Putin vrea un milion de specialişti până în 2030
Brendan Carr, Chair, Federal Communications Commission (FCC), speaks during a hearing of the House Subcommittee on Communications and Technology on Capitol Hill on Wednesday, Jan. 14, 2026. Credit: Andrew Thomas / CNP /MediaPunch
Un aliat de top al lui Trump ameninţă UE: Planul pentru sateliţi cu tehnologie europeană provoacă tensiuni la Washington
profimedia-1079776785
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine un discurs
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Emmanuel Macron privind...
ilie bolojan face declaratii
Guvernul menține prețurile la gaz pentru populație până în aprilie...
srSXXw-39o14eEbl-ezgif.com-optimize
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia. FSB îl...
nicusor dan polonia
Nicușor Dan: CSAT nu va fi convocat deocamdată din cauza situației...
Ultimele știri
Ce arată controlul Ministerului Culturii la Muzeul „George Enescu”. Primele concluzii ale verificărilor
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
O țară membră UE și NATO cere cetățenilor săi să scoată bani cash, pentru a fi pregătiți de un eventual război
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Soția lui Călin Georgescu și-a radiat PFA-ul care a luat 40.000 lei de la o firmă implicată în exportul de...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Am discutat acum câteva zile!” Când revine...
Adevărul
Cine plătește pentru turiștii blocați în zone de conflict - Dilema românească: Ajutor de la stat sau pomană...
Playtech
Cât pierzi la salariu dacă stai o săptămână în concediu medical: calcul simplu
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Cine este frumoasa Sarah Pidgeon, actrița care a cucerit o lume întreagă în rolul Carolyn Bessette din „Love...
Adevarul
Cum se pregătește Europa după ce Iran a amenințat cu atacuri
Newsweek
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Emma Watson, surprinsă în timp ce se săruta cu noul iubit. Cine e miliardarul cu care a fost pozată în...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii