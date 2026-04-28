Live TV

Fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump respinge diplomația cu Iranul. „O risipă de oxigen”

Data publicării:
John Bolton, fost consilier pentru securitate națională și ambasador la ONU. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Alinierea antioccidentală în creștere Schimbarea regimului și limitele puterii SUA Ucraina și strategia globală

Fostul consilier pentru securitate națională al SUA, John Bolton, a criticat dur eforturile diplomatice cu Teheranul, susținând că „negocierile cu regimul aflat la putere în prezent sunt o pierdere de timp” și insistând că doar o schimbare de regim poate aduce o stabilitate durabilă în Orientul Mijlociu. Bolton, care a lucrat sub președintele Donald Trump între 2018 și 2019, a declarat pentru TVP World că acordul nuclear din 2015 „a permis Iranului să se îndrepte spre armele nucleare”, respingând ideea că Teheranul ar fi intenționat vreodată să renunțe la ambițiile sale nucleare.

Bolton a apărat retragerea Washingtonului din acordul din 2018, afirmând că a fost „în mod clar decizia corectă”. El a susținut că elemente-cheie ale programului nuclear iranian au rămas în afara supravegherii internaționale, oferind un „fals sentiment de siguranță”.

Fostul consilier a subliniat, de asemenea, riscurile de proliferare dincolo de îmbogățirea uraniului. „Există o altă cale… prin plutoniu”, a spus el, menționând îngrijorările legate de combustibilul nuclear uzat provenit de la reactorul Bushehr din Iran.

Iranul a negat în mod constant că urmărește obținerea de arme nucleare, în timp ce inspectorii internaționali au raportat o conformitate mixtă cu acordurile anterioare.

Alinierea antioccidentală în creștere

Bolton a avertizat că acțiunile Iranului ar trebui privite într-un cadru geopolitic mai larg, descriind o „axă China-Rusia” tot mai profundă, cu Teheranul ca partener secundar.

„Cei doi lideri au afirmat în repetate rânduri că au un parteneriat fără limite”, a spus el, referindu-se la președintele chinez Xi Jinping și la președintele rus Vladimir Putin. El a adăugat că țări precum Iranul și Coreea de Nord fac parte dintr-un bloc mai larg care se opune influenței occidentale.

Comentariile au fost făcute în contextul vizitei ministrului de Externe al Iranului la Moscova, subliniind cooperarea tot mai strânsă dintre cele două țări, inclusiv furnizarea de către Teheran a unor drone utilizate în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Schimbarea regimului și limitele puterii SUA

În ciuda faptului că pledează pentru schimbarea regimului, Bolton a afirmat că Washingtonul nu are o strategie clară pentru a o realiza. „Pur și simplu nu există nicio șansă ca Trump să trimită trupe pe teren”, a spus el, pledând în schimb pentru un sprijin mai puternic acordat grupurilor de opoziție interne.

El a sugerat că presiunea economică și măsurile țintite – precum restricționarea accesului Iranului la rutele comerciale globale – ar putea slăbi regimul în timp.

Ucraina și strategia globală

Referitor la războiul din Ucraina, Bolton a spus: „China a ajutat Rusia… încă de la început.” El a susținut că sprijinul Beijingului – de la achizițiile de energie până la canalele financiare – a contribuit la susținerea efortului de război al Moscovei.

El a susținut că doar o schimbare pe câmpul de luptă ar forța Rusia să intre în negocieri semnificative, adăugând că sprijinul occidental actual a fost „suficient… pentru a nu fi învinsă, dar insuficient… pentru a învinge.”

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ultimele știri
Partenerii noștri
