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Fostul lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, a murit în detenţie

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Ratko Mladic
Imagine realizată în Sarajevo, în 1993, în care apare comandatul forțelor sârbe din Bosnia, generalul Ratko Mladic. Sursa foto: Profimedia Images
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Fostul lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, condamnat pentru genocid, a murit într-o unitate de detenţie a ONU de la Haga, a relatat joi postul sârb Informer TV, citat de Reuters

La începutul săptămânii, ministrul justiţiei sârb, Nenad Vujic, îşi reiterase cererea de eliberare a lui Mladic, pentru ca acesta să primească tratament medical în Serbia, afirmând că decesul său „poate surveni în orice moment”. 

Ratko Mladic, 84 de ani, fost general al forţelor sârbe din Bosnia, a fost condamnat în 2017 la închisoare pe viaţă de către Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie pentru genocid, crime de război şi crime împotriva umanităţii în timpul războiului din Bosnia, care a făcut aproape 100.000 de morţi între 1992 şi 1995, verdict confirmat în apel în 2021. 

Printre aceste crime se numără, în special, masacrul a aproximativ 8.000 de bărbaţi şi adolescenţi bosniaci, comis în iulie 1995 în regiunea Srebrenica (est). 

Arestat în 2011 în Serbia, după ce a fost 16 ani fugar, el îşi ispăşea pedeapsa într-o unitate de detenţie a Naţiunilor Unite la Haga (Olanda). 

Asociaţiile mamelor din Srebrenica au denunţat apelurile repetate de eliberare a lui Ratko Mladic, calificându-le drept „provocări”, şi au transmis că eliberarea sa ar fi percepută ca „o mare nedreptate faţă de familiile victimelor”. 

Însă Mladic continua să fie glorificat de unii lideri politici sârbi şi de sârbi din Bosnia. 

Editor : A.C.

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