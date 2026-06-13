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Fostul Lider Suprem iranian Ali Khamenei va fi înmormântat la 9 iulie

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Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
Fostul lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei. Foto: Profimedia

Ayatollahul Ali Khamenei, care a condus Iranul timp de aproape treizeci și șapte de ani, înainte de a fi ucis în urma unor bombardamente israeliano-americane pe 28 februarie, va fi înmormântat pe 9 iulie la Mashhad (nord-est), a relatat sâmbătă televiziunea de stat iraniană, citată de Le Monde.

Funeraliile lui Ali Khamenei, prevăzute inițial în martie, dar amânate din cauza războiului, se vor desfășura pe parcursul a șase zile, începând cu 4 iulie, în capitala Teheran, precum și în orașele sfinte Qom (nord) și Mashhad, de unde era originar Liderul Suprem, a precizat postul de televiziune.

Începutul funeraliilor naţionale pe 4 iulie va coincide cu sărbătoarea naţională a Statelor Unite, care în 2026 marchează 250 de ani de existenţă.

Fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, i-a succedat la începutul lunii martie ca Lider Suprem, al treilea de la înfiinţarea Republicii Islamice în 1979.

Mojtaba Khamenei, rănit în atacurile care i-au ucis tatăl şi numeroşi alţi oficiali, nu a apărut în public de la numirea sa şi a comunicat doar prin declaraţii care i-au fost atribuite.

Editor : M.C

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