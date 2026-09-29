Fostul ministru al Culturii din guvernul lui Viktor Orban a fost reţinut în urma unor acuzaţii de deturnare de fonduri

Un fost ministru din cabinetul fostului premier Viktor Orban a fost reţinut, au anunţat marţi procurorii, el fiind acuzat de deturnare de fonduri din cadrul Fondului Cultural Naţional (NKA), organism aflat în subordinea Ministerului Culturii.

Fostul ministru al Culturii şi actualul deputat Balazs Hanko a fost reţinut luni seara la sediul Administraţiei Naţionale Fiscale şi Vamale, după ce parlamentarii au votat ridicarea imunităţii sale parlamentare, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Hanko a negat orice abatere.

În luna iulie, poliţia a efectuat percheziţii la sediul unde se aflau serverele de internet ale principalului partid de opoziţie din Ungaria, Fidesz, în legătură cu acuzaţii de „deturnare de fonduri şi alte infracţiuni" la NKA.

Procurorii au iniţiat proceduri penale în urma acuzaţiilor formulate de mai multe persoane, potrivit cărora NKA a direcţionat miliarde de forinţi sub formă de granturi de stat către artişti şi organizaţii cu legături cu partidul Fidesz, printr-un proces de alocare lipsit de transparenţă. Persoanele implicate au negat orice neregulă.

„Ca urmare a unei anchete în curs privind infracţiunea de deturnare de fonduri, parchetul l-a reţinut pe deputatul Balazs Hanko şi l-a audiat în calitate de suspect", au precizat procurorii într-un comunicat publicat marţi.

„Am conştiinţa curată. Acesta este un proces-spectacol politic", a declarat Hanko într-un video în direct pe pagina de Facebook a lui Orban, înainte de a fi reţinut.

Organismul anticorupţie din Ungaria, înfiinţat de premierul Peter Magyar în cadrul campaniei sale de combatere a corupţiei, a anunţat primele patru cazuri pe care intenţionează să le soluţioneze.

Miklos Sesztak, care a deţinut funcţia de ministru al Dezvoltării Naţionale în cabinetul lui Orban între 2014 şi 2018, a fost de asemenea reţinut luni, în cadrul unei anchete privind presupuse acte de corupţie. Sesztak neagă orice neregulă.

„Ziua de ieri a fost una importantă. După lungi decenii de minciuni, milioane de maghiari au văzut pentru prima dată ce înseamnă o adevărată schimbare de regim şi egalitatea în faţa legii", a scris Magyar marţi pe Facebook.

Magyar afirmă că, în ultimii ani, sub conducerea fostului premier Viktor Orban, corupţia şi utilizarea necorespunzătoare a fondurilor publice au costat Ungaria între 8% şi 10% din produsul intern brut. Orban a negat că ar fi tolerat corupţia în timpul mandatului său de 16 ani.

Editor : M.B.