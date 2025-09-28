Live TV

Fostul ministru chinez al Agriculturii, Tang Renjian, condamnat la moarte după ce a fost găsit vinovat de corupţie

photo-collage.png - 2025-09-28T194223.554
Fostul ministru chinez al Agriculturii, Tang Renjian. Foto. Profimedia

Fostul ministru chinez al Agriculturii, Tang Renjian, a fost condamnat la moarte după ce a fost găsit vinovat de corupţie. Tribunalul Popular din Changchun a stabilit că acesta a primit mită în bani şi bunuri în valoare de peste 268 de milioane de yeni (32 de milioane de euro) între 2007 şi 2024, informează AFP, citată de News.ro.

Această mită „a cauzat pierderi deosebit de grave intereselor statului şi poporului şi justifică pedeapsa cu moartea”, se arată în comunicat.

Acuzatul şi-a mărturisit „crimele” şi şi-a exprimat remuşcarea.

Această condamnare este cea mai recentă într-o vastă campanie anticorupţie a preşedintelui chinez Xi Jinping, care a doborât mai multe personalităţi de rang înalt.

Susţinătorii acestei campanii subliniază că ea favorizează o guvernanţă ireproşabilă, însă criticii consideră că îi conferă preşedintelui puterea de a-şi înlătura rivalii politici.

Tang Renjian a fost, înainte să fie ministru al Agriculturii (2020-2024), guvernatorul provinciei Gansu (nord-vest) şi vicepreşedinte al regiunii autonome Guangxi (sud).

Căderea sa intervine în urma unor anchete similare cu privire la corupţie, care i-au vizat pe foştii miniştri ai Apărării Li Shangfu şi Wei Fenghe.

Li Shangfu a fost demis la doar şapte luni după instalarea în funcţie, iar ulterior a fost exclus din Partidul Comunist Chinez (PCC, unic) din cauza unor infracţiuni, şi anume suspiciuni de corupţie, potrivit presei de stat.

Succesorul său, Dong Jun, actualul ministru al Apărării, a fost vizat, de asemenea, de o anchetă privind corupţia.

