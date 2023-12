Fostul ministru de externe al Austriei, care s-a mutat în Rusia cu câinele, pisica și poneii: „Putin este cel mai inteligent gentleman”

Karin Kneissl, fostul ministru de externe al Austriei, a jucat multe roluri la viața ei: a fost lector, jurnalist independent și analist în domeniul energiei. Incidentul cel mai controversat, însă, s-a petrecut în 2018, atunci când a dansat cu Putin la nunta ei. Acum, Kneissl încearcă să își construiască o nouă viață în Rusia, acolo unde trăiește cu câinele ei, Winston Churchill, pisica și mai mulți ponei, relatează BBC.

„Am avut cândva un incident diplomatic legat de sforăitul lui”, și-a amintit Kneissl, referindu-se la câinele ei din rasa boxer. „Am avut o conversație telefonică cu colegul meu german. [Fostul ministru german de externe Heiko] Maas era pe speaker și Winston Churchill sforăia. A trebuit să îl trezim ca să nu enervăm Berlinul. Altfel, puteau să creadă că Viena adoarme când Berlinul sună.”

În cea mai mare parte a anilor 90', Kneissl a lucrat la ministerul de externe al Austriei. În 2017, Partidul Libertății de extremă dreapta a nominalizat-o pe Kneissl să fie ministru de externe în noul guvern de coaliție, cu toate că ea nu făcea parte din acest partid.

Partidul a dezvoltat relații apropiate cu Kremlinul și a semnat un acord de cooperare cu partidul rusesc aflat la conducere, Rusia Unită.

Când i s-a adus aminte că Rusia a invadat Ucraina, Kneissl a răspuns: „Ei bine, Tony Blair, David Cameron... cu toții au fost implicați cu guvernele lor în acțiuni militare.” Foto: Profimedia Images

În 2019, guvernul s-a prăbușit, iar Kneissl a părăsit postul de ministru. Ea susține că „presiunea politică” au împiedicat-o să își reia cariera în domeniul academic și în afaceri pentru că era percepută ca fiind prea apropiată de Rusia.

Criticii ei aveau multe lucruri de care se puteau lega. În 2020, Kneissl a început să scrie articole de opinie pentru RT, postul de televiziune controlat de statul rus. A fost profesor invitat la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale de la Moscova, iar în 2021 gigantul petrolier din Rusia, Rosneft, a numit-o în consiliul său de administrație – ea și-a dat demisia din această funcție în mai 2022.

„Până acum nu am văzut niciun fel de represiune în imediata mea apropiere”

Karin Kneissl s-a plâns atunci de o „vânătoare de vrăjitoare” lansată împotriva sa din cauza căreia nu și-a putut găsi de lucru în Austria, astfel că s-a mutat în Franța și apoi în Liban. Cu câteva luni în urmă, Kneissl a ajuns în Rusia acolo unde conduce un centru de analiză al Universității Sankt Petersburg.

Kneissl este cea care a inventat și numele centrului: G.O.R.K.I., un acronim pentru Geo-Political Observatory for Russia's Key Issues (Observatorul geopolitic pentru principalele probleme ale Rusiei).

Întrebată dacă nu este îngrijorată de faptul că prezența ei în Rusia face să pară că ea susține invazia și războiul din Ucraina și represiunea internă, Kneissl a răspuns: „Ei bine, până acum nu am văzut niciun fel de represiune în imediata mea apropiere. Pot să lucrez aici cu un fel de libertate academică de care începuse să-mi fie dor când predam încă la diverse universității din Uniunea Europeană.”

Fosta ministră de externe a Austriei se declară „plictisită” de subiectul nunții sale, unde a dansat cu Putin. „Sunt subiecte mult mai interesante de discutat.” Foto: Profimedia Images

Cu doar câteva zile înainte de a oferi interviul pentru BBC, o tânără pe nume Sașa Skocilenko a fost trimisă la închisoare pentru că a înlocuit etichetele de pe produsele dintr-un supermarket cu sloganuri anti-război.

„Și, ce are asta de-a face cu mine?” a răspuns Kneissl când incidentul i-a fost adus la cunoștință. „Eu am explicat doar pe larg situația prin care am trecut. Hai să vedem lucrurile de la polul opus: de ce i s-a interzis lui Karin Kneissl să lucreze? Unde este infracțiunea mea? Sunt foarte recunoscătoare pentru că am ocazia de a lucra în Rusia.”

„Avem o mulțime de criminali de război în cercurile politice de rang înalt”

Kneissl a ajuns cel mai mult în atenția presei în 2018, atunci când l-a invitat pe Putin la nunta ei la doar trei luni după ce Rusia a fost acuzată de Marea Britanie și UE pentru otrăvirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, în Salisbury, Regatul Unit.

Liderul de la Kremlin a venit cu un buchet de flori, a sărutat-o pe Kneissl și i-a oferit mai multe cadouri, inclusiv un samovar, un tablou și o pereche de cercei. Ministrul austriac de externe și Putin au dansat pe ritm de vals, iar la final Kneissl a făcut o reverență foarte amplă.

Când a fost întrebată anul acesta dacă l-ar mai invita pe Putin la nunta ei după ce președintele rus a fost acuzat de crime de război de Curtea Penală Internațională, Kneissl a răspuns: „Da. Ce are una de-a face cu alta? Nu voi intra în toată această acuzație pentru crime de război pentru că avem o mulțime de criminali de război în cercurile politice de rang înalt.”

Kneissl trăiește acum în Rusia și spune că nu intenționează să se mai întoarcă în Austria „până ce multele cazuri legale nu îmi vor curăța reputația”. Foto: Profimedia Images

Acum, Kneissl pare enervată de întrebare: „Asta este atât de plictisitor. Toată chestia s-a întâmplat acum aproape șase ani. La vremea aceea eram ministru de externe și am dansat cu președintele Putin. Dar am făcut și alte lucruri în viață înainte și după. Sincer, este foarte plictisitor. Este foarte plictisitor... Sunt subiecte mult mai interesante de discutat.”

„Dar nu aveți niciun regret?” a insistat jurnalistul BBC. „Cred că este plictisitor. Și câinele a adormit și sforăie din cauză că știe subiectul”, a răspuns Kneissl.

Kneissl: Putin „se ridică la standardul unui gentleman desăvârșit”

Kneissl este de părere că sancțiunile impuse împotriva Rusiei au eșuat. „Și când te uiți la felul în care oficialii UE au vorbit în ultimele 18 luni – schimbare de regim în Rusia este ceea ce cer ei – cum poți dacă ești Rusia să negociezi cu oamenii care își doresc să faci implozie, să fii distrus?”

Fostul ministru austriac de externe are numai cuvinte de laudă pentru Putin. „El este cel mai inteligent gentleman, cu accent pe gentleman – și am cunoscut câțiva. În sensul a ceea ce Jane Austen scria în Mândrie și prejudecată despre gentlemanul desăvârșit, el se ridică la acest standard.”

Când i se aduce aminte că Rusia a invadat Ucraina și de autoritarismul cu care Kremlinul conduce țara – „ar fi greu să le catalogăm ca pe niște acțiuni de gentleman” – Kneissl răspunde: „Ei bine, Tony Blair, David Cameron... cu toții au fost implicați cu guvernele lor în acțiuni militare.”

Karin Kneissl își clădește o nouă viață în Rusia și nu vrea să se întoarcă în Austria până ce nu va reuși să își spele imaginea. „Sunt acuzată de corupție, de înaltă trădare, de 30 de ani în serviciul KGB, potrivit Wikipedia. Toată această mizerie și defăimare îți distruge viața... Este doar o fantezie murdară.”

Editor : Raul Nețoiu