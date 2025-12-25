Live TV

Fostul ministru sârb al Construcțiilor a scăpat de procedura juridică împotriva lui în cazul tragediei de la gara din Novi Sad

Acoperișul exterior al gării din Novi Sad s-a prăbușit / Sursă foto: Profimedia
Acoperișul exterior al gării din Novi Sad s-a prăbușit / Sursă foto: Profimedia

O Înaltă curte din Serbia a anunţat miercuri că a ordonat, în lipsă de probe, încheierea procedurii judiciare care îl viza pe fostul ministru al Construcţiilor, Goran Vesic, şi mai mulţi alţi suspecţi inculpaţi în afacerea prăbuşirii acoperişului gării din Novi Sad care s-a soldat cu 16 morţi în noiembrie 2024, relatează AFP și TVPWorld.

Această decizie nu este definitivă şi Parchetul a făcut imediat apel.

Mai multe anchete judiciare sunt în curs de la tragedie, care a şocat ţara din Balcani şi a provocat o importantă mişcare de protest.

Decizia justiţiei riscă să sporească furia studenţilor, în fruntea unei mişcări naţionale de protest, care au convocat recent noi manifestaţii în întreaga Serbie pentru duminica viitoare.

În acest dosar, Goran Vesic, de 56 de ani, care a demisionat la câteva zile după accident, precum şi alţi 12 suspecţi, au fost inculpaţi de "infracţiuni grave împotriva siguranţei publice" de procurorul general din Novi Sad.

După publicarea în septembrie a actului de inculpare, care a fost reîntocmit după un prim eşec la sfârşitul lui 2024, ţinea de judecătorii Înalţii Curţi din Novi Sad să decidă asupra sorţii acuzaţilor din proces.

Curtea a anunţat miercuri într-un comunicat că "procedura penală" împotriva lui Vesic şi a alţi cinci inculpaţi este "întreruptă, comisia de judecători ajungând la concluzia că nu există suficiente probe care să susţină suspiciuni rezonabile" împotriva lor.

Curtea a confirmat actul de inculpare împotriva altor şapte acuzaţi, potrivit aceleiaşi surse.

Goran Vesic este totuşi în continuare vizat de o măsură de interdicţie de părăsire a domiciliului, întrucât este cercetat într-o altă anchetă legată de prăbuşirea acoperişului gării, referitoare la aspectul financiar al renovării clădirii, încheiate cu câteva luni înainte de tragedie.

Biroul parchetului general a estimat la rândul său miercuri că "a dovedit" în actul de inculpare "existenţa unor suspiciuni rezonabile împotriva tuturor acuzaţilor".

"Din acest motiv, parchetul va face apel în termenul legal de trei zile" în faţa Curţii de apel din Novi Sad, a anunţat acesta într-un comunicat.

