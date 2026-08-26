Fostul ministru ucrainean de Externe Dmitro Kuleba ar putea deveni ambasadorul Ucrainei în SUA (surse)

Fostul ministru de Externe Dmitro Kuleba ar putea deveni următorul ambasador al Ucrainei la Washington, în contextul în care Kievul încearcă să ocupe unul dintre cele mai importante posturi diplomatice, au declarat pentru Kyiv Independent persoane familiarizate cu situația.

Postul este vacant de câteva săptămâni, după ce Olha Stefanișina și-a dat demisia pe fondul unei anchete de corupție aflate în curs. Președintele Volodimir Zelenski intenționa inițial să o trimită la Washington pe Iuliia Svîrîdenko, prim-ministrul recent demis, dar aceasta a refuzat oferta, obligând administrația prezidențială să caute un alt candidat.

Kuleba a apărut acum ca un potențial înlocuitor, deși rămâne neclar dacă este dispus să accepte funcția.

Kuleba se conturează ca opțiune principală

Kuleba a ocupat funcția de ministru de Externe din martie 2020 până la demisia sa, în septembrie 2024. Fiind cel mai tânăr ministru de Externe din istoria Ucrainei, el a devenit una dintre cele mai recunoscute figuri ale țării în străinătate după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă în 2022.

El a avut o prezență deosebită în diplomația Ucrainei în timpul războiului, lansând apeluri repetate și adesea ferme către guvernele occidentale să furnizeze arme Kievului. Această experiență este acum unul dintre motivele pentru care oficialii ucraineni îl consideră o alegere potrivită pentru Washington.

„Ucraina are nevoie de cineva care să fie pe placul publicului american... care să apară la televizor, să vorbească și să se întâlnească cu reprezentanții think tank-urilor”, a declarat o persoană familiarizată cu subiectul.

Există însă o întrebare majoră care planează asupra posibilei numiri: dacă Kuleba dorește cu adevărat această funcție.

O persoană familiarizată cu subiectul a afirmat că Kuleba „dorea să rămână la Kiev”. Publicația The Kyiv Independent l-a contactat pe Kuleba pentru a obține un comentariu, dar nu a primit încă un răspuns.

Dacă va accepta, această mutare l-ar readuce pe unul dintre cei mai cunoscuți diplomați ai Ucrainei în centrul relațiilor țării cu Washingtonul, după plecarea sa de la Ministerul Afacerilor Externe în 2024.

Kuleba a fost demis din funcție pe măsură ce Andrii Iermak, șeful de atunci al Biroului Președintelui, și-a extins influența asupra politicii externe.

Palisa a fost luat în considerare

Kuleba nu a fost singura persoană luată în considerare.

Persoane familiarizate cu această chestiune au afirmat că Zelenski îl lua în considerare și pe Pavlo Palisa, șef adjunct al Biroului Președintelui și fost comandant, pentru postul de la Washington.

Palisa a devenit o figură importantă în cadrul echipei lui Zelenski, în special în coordonarea activității Biroului Președintelui cu conducerea militară a Ucrainei.

Acest rol i-a adus recunoaștere și la Washington. În timpul Summitului NATO din 2026 de la Ankara, din iunie, președintele SUA, Donald Trump, l-a lăudat pe Palisa.

„Este unul dintre soldații mei preferați”, a declarat Trump.

Persoane din anturajul lui Zelenski au afirmat că președintele consideră că Palisa joacă un rol major în activitatea biroului său, mai ales în ceea ce privește coordonarea cu comandanții militari.

O persoană familiarizată cu situația a declarat că acesta nu era „prea încântat” de posibilitatea de a fi numit ambasador la Washington.

Deocamdată, nu există un calendar clar pentru această numire, ceea ce lasă vacant unul dintre cele mai importante posturi diplomatice ale Ucrainei.

Editor : M.C