Fostul ministru ucrainean de Externe: „Rusia nu are nevoie de 400.000 de soldați pentru a ataca NATO. Are nevoie de cinci drone”

Fostul ministru de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, avertizează că Rusia pregătește o confruntare mai amplă cu Europa și că Vladimir Putin ar putea testa NATO prin atacuri cu drone asupra infrastructurii critice, notează POLITICO. El spune, totodată, că Ucraina se pregătește pentru cea mai grea iarnă de la începutul războiului.

Într-un interviu acordat rețelei Axel Springer Global Reporters Network, Kuleba, care a fost șeful politicii externe a Ucrainei între 2020 și 2024, a afirmat că pregătirile continue ale Rusiei pentru război și propaganda anti-europeană sunt semne că Putin plănuiește atacuri asupra altor țări europene.

„În Rusia se alimentează isteria anti-europeană, pe care o interpretez ca fiind pregătirea pentru un conflict mai amplu cu restul Europei”, a spus Kuleba, înainte de a adăuga: „Noi [ucrainenii] nu trebuie să vă târâm în război — Putin vă va târî în război.”

Oficialii europeni afirmă că Moscova și-a intensificat campania hibridă pe întreg continentul în ultimele luni, folosind atacuri cibernetice, sabotaj și dezinformare pentru a perturba infrastructura critică și a slăbi sprijinul acordat Ucrainei.

Kuleba a afirmat că atacul eșuat cu drone asupra aeroportului din Leipzig, Germania, din luna august, a fost un semn al „pregătirilor tot mai intense” pentru o ofensivă pe continent. „Ei observă cum funcționează serviciile voastre de informații. Observă cum acționează forțele voastre de securitate. Observă cum reacționați și trag concluzii”, a adăugat el.

În urma incidentului, guvernul german a concluzionat că Moscova era responsabilă pentru atac și a dispus o revizuire a măsurilor de securitate din jurul locațiilor sensibile.

Cu toate acestea, Kuleba, care a demisionat din funcția de șef al politicii externe a Ucrainei în septembrie 2024, nu consideră că Rusia pregătește o ofensivă pe scară largă dincolo de granițele Ucrainei. În opinia sa, este mai probabil ca Moscova să lanseze un atac asupra țărilor NATO, folosind drone care să vizeze infrastructura cheie, ceea ce ar pune la încercare unitatea și gradul de pregătire al alianței.

„Adevărul este că Rusia nu are nevoie de încă 400.000 de oameni pentru a purta acel război. Are nevoie de cinci drone”, a spus el, adăugând că, în cazul unui atac, „[europenii] pot solicita consultări NATO... pot face apel la reținere. Dar acest lucru nu va face decât să-l încurajeze pe Putin să facă următorul pas... El va avea întotdeauna suficiente capacități în materie de drone și rachete.”

Kuleba nu mai crede că Putin poate fi convins să încheie războiul

Kuleba nu mai crede că Putin poate fi convins să pună capăt războiului prin negocieri. „El nu caută o soluție, o pauză, și nu va exista niciun moment în care va începe să o caute”, a spus el, concluzionând: „Putin este o garanție a războiului: oricine va veni după Putin reprezintă o șansă pentru pace.”

Potrivit lui Kuleba, orice încercări de a negocia cu Putin sau de a face presiuni pentru pace sunt o pierdere de timp. „Cu cât acceptăm mai repede realitatea, cu atât putem elabora politici mai bune pentru a o aborda”, a spus el.

El a subliniat că, în timp ce cultura politică europeană se bazează pe „o abordare de tip win-win”, în care ambele părți pot avea de câștigat, viziunea lui Putin este cu totul diferită: „Pentru el, o soluție care să avantajeze ambele părți nu este cea mai bună opțiune. Pentru el, lumea funcționează pe principiul victoriei și al înfrângerii. O parte trebuie să câștige, iar cealaltă trebuie să piardă”, a afirmat Kuleba.

Fostul ministru de externe a avertizat, de asemenea, că Ucraina se va confrunta cu cea mai grea iarnă din istorie, pe măsură ce Moscova își intensifică atacurile împotriva civililor în încercarea de a le zdrobi moralul.

În ultimele luni, atacurile rusești au lovit infrastructura energetică și rețelele de transport ale Ucrainei, inclusiv podurile peste râul Dnipro, precum și locuințe și obiective civile, cum ar fi stații de autobuz, școli, centre poștale și furnizori de internet. Atacurile au perturbat alimentarea cu energie electrică, transportul și viața de zi cu zi, pe măsură ce se apropie iarna.

Joi, cel puțin 33 de persoane au fost ucise într-un atac rusesc asupra a două autobuze din Kramatorsk, în regiunea Donbas din Ucraina.

„Nu vor doar să stingă luminile în Ucraina. Vor să paralizeze țara”

Kuleba a explicat de ce consideră că Moscova și-a intensificat brusc atacurile aeriene: „Bombardarea orașelor este o consecință directă a eșecului Rusiei de a învinge Ucraina pe câmpul de luptă.” El a continuat: „Ținta principală a dronelor și rachetelor rusești este voința ucrainenilor de a rezista — dar și voința prietenilor Ucrainei din străinătate de a continua să o susțină.”

El a adăugat: „Nu vor doar să stingă luminile în Ucraina. Vor să paralizeze țara.”

Kuleba a descris cel mai pesimist scenariu din Ucraina drept „prăbușirea sistemelor care fac posibilă viața într-un oraș mare”, precum rețelele de electricitate, apă și canalizare.

Ar putea Rusia să reușească? „Cred că Ucraina este prea mare, prea mobilă și prea adaptabilă. De aceea cred că vom trece cu bine peste această iarnă”, a spus Kuleba.

„Prețul va fi mult mai mare decât cel de anul trecut.”

Editor : Ana Petrescu