Fostul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat de preşedintele Volodimir Zelenski

Fostul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înţelept” de gradul I, una dintre cele mai înalte distincţii ale statului ucrainean. Ordinul i-a fost înmânat la Chişinău de ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei, în numele preşedintelui Volodimir Zelenski.

Paun Rohovei a subliniat că acest ordin reprezintă recunoaşterea oficială a contribuţiei lui Dorin Recean la consolidarea parteneriatului moldo-ucrainean, în perioada în care a exercitat funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova (2023-2025), informează MOLDPRES, scrie Agerpres.

„Ucraina apreciază foarte mult solidaritatea neschimbată a Moldovei”, a declarat ambasadorul, precizând că distincţia acordată lui Dorin Recean reprezintă „un simbol al recunoştinţei poporului ucrainean” faţă de partenerii moldoveni pentru sprijinul pe care îl simt zi de zi.

Ucraina apreciază poziţia „consecventă şi principială” a fostului premier în sprijinul suveranităţii şi integrităţii teritoriale, într-un context marcat de cele mai grele încercări pentru statul ucrainean. Rohovei a precizat că au fost apreciate eforturile lui Dorin Recean pentru implicarea în iniţiative caritabile şi promovarea imaginii Ucrainei în lume.

Distincţia a fost acordată prin Decretul preşedintelui Ucrainei nr. 617 din 23 august 2025.

Ordinul „Principele Iaroslav cel Înţelept” este una dintre cele mai înalte distincţii acordate de Ucraina, fiind oferit personalităţilor care contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cooperării internaţionale şi la susţinerea statului ucrainean.

