Fostul premier francez Edouard Philippe, candidat la preşedinţie, este vizat într-o anchetă de deturnare de fonduri

Fostul premier francezEdouard Philippe, care și-a anunțat candidatura la alegerile prezidenţiale, este vizat de o anchetă cu privire la o presupusă deturnare de fonduri publice, favoritism, conflict de interese şi complicitate.

O avertizoare de integritate a denunţat aceste presupuse fapte, în septembrie 2023, la Parchetul Naţional Financiar, care a deschis o anchetă şi a efectuat percheziţii în aprilie 2024. Apoi ea a depus o plângere, în iunie 2025 şi s-a constituit în parte civilă, relatează AFP, citată de News.ro.

Faptele s-ar fi petrecut în Le Havre, oraș al cărui primar este în prezent Philippe.

Contactat de AFP, PNF a anunţat că a întocmit un rechizitoriu introductiv, la 7 mai, o procedură prin care este sesizat un judecător de instrucţie şi i se desemnează un perimetru de anchetă.

Avertizoarea de integritate, identificată drept „Judith” - un prenume modificat - „salută deschiderea unei proceduri judiciare cu privire la faptele pe care le denunţă şi aşteaptă cu nerăbdare să fie audiată de către judecătorul de instrucşie”, a spus avocatul acesteia, Jérôme Karsenti.

Fostul premier a negat acuzațiile.

Philippe „a luat act de deschiderea unei proceduri judiciare. El a aflat acest lucru din presă. Şi va răspunde, evident, tuturor întrebărilor pe care i le va pune justiţia, aşa cum a făcut-o mereu foarte senin”, a spus un apropiat al acestuia.

Contactat de AFP, avocatul său Emmanuel Marsigny nu făcut niciun comentariu.

