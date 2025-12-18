Live TV

Fostul premier israelian Naftali Bennett, victima unui atac cibernetic. Hackerii nu doar că au recunoscut, dar se și mândresc cu asta

Naftali Bennett
Naftali Bennett. Foto: Profimedia
Operaţiunea caracatiţa

Fostul premier israelian Naftali Bennett, candidat la succesiunea lui Benjamin Netanyahu în viitoarele alegeri, a recunoscut miercuri că a fost victima unui atac cibernetic care i-a compromis contul de Telegram, după ce piraţi informatici au afirmat că i-au pătruns în telefon, relatează AFP.

„Cazul este în curs de examinare de către serviciile de securitate (...). După o verificare complementară, se dovedeşte că telefonul meu nu a fost piratat, dar s-a obţinut prin diverse mijloace accesul la contul meu de Telegram”, a declarat Bennett într-un comunicat.

„Conţinutul contului meu, precum şi numeroase fotografii şi discuţii (...) au fost difuzate”, a adăugat Bennett, care a fost prim-ministru din iunie 2021 până în iunie 2022.

Miercuri, fişiere de corespondenţă, înregistrări video şi fotografii atribuite telefonului lui Bennett au fost publicate pe un site al hackerilor supranumit „Handala” (un personaj simbol al poporului palestinian) şi pe un cont de X care îi este asociat.

Cotidianul israelian de stânga Haaretz a efectuat verificări şi a confirmat că numeroase numere de telefon erau autentice şi aparţineau unor înalţi responsabili din Israel şi din străinătate, între care membri ai guvernului, numeroşi responsabili ai aparatului de securitate israelian şi lideri străini, între care şi preşedintele francez Emmanuel Macron.

Operaţiunea caracatiţa

Piraţii afirmă că l-au vizat pe Naftali Bennett, într-un atac cibernetic supranumit ”operaţiunea caracatiţa”.

„Dragă Naftali Bennett, aţi afirmat cu mândrie că sunteţi un model al securităţii cibernetice, prezentându-vă expertiza în faţa lumii întregi (...). Ce ironie că telefonul dvs personal iPhone 13 a căzut atât de uşor în mâinile Handala”, menţionează aceştia pe contul lor de X.

Agenţia de presă oficială iraniană Irna a publicat numele contactelor obţinute de pe contul de Telegram al lui Naftali Bennett, dar nu a precizat dacă piraţii informatici au fost în legătură cu Iranul, aşa cum susţin media israeliene.

„Duşmanii Israelului vor face totul pentru a mă împiedica să redevin prim-ministru. Nu le va folosi la nimic. Nimic nu mă va împiedica să acţionez şi să mă bat pentru statul Israel şi poporului israelian”, a declarat Bennett în comunicat, fără a menţiona Iranul.

Figură a dreptei naţionaliste israeliene, Bennett l-a detronat temporar pe Netanyahu ocupând funcţia de premier în iunie 2021 şi formând o coaliţie largă din care a făcut parte în premieră un partid arab.

Potrivit sondajelor, Naftali Bennett, care şi-a anunţat retragerea din politică în 2022, este candidatul cel mai bine plasat pentru a-l învinge pe Netanyahu în alegerile legislative prevăzute să aibă loc în 2026.

 

