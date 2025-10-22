Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy va avea protecție polițienească permanentă la închisoare

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va avea doi polițiști staționați în celulele din apropiere pe toată durata detenției sale, pentru siguranța că nu va păți nimic, a declarat ministrul francez de Interne, citat de The Guardian.

Sarkozy a ajuns marți la închisoarea La Santé din Paris pentru a-și ispăși pedeapsa de cinci ani, după ce a fost condamnat pentru conspirație în vederea strângerii de fonduri pentru campania electorală din Libia – o cădere spectaculoasă pentru un om care a condus țara între 2007 și 2012.

Miercuri, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat la radio Europe 1 că doi polițiști din cadrul serviciului de securitate care protejează foștii președinți vor fi staționați permanent în celulele vecine pe toată durata încarcerării lui Sarkozy.

„Fostul președinte al republicii are dreptul la protecție datorită statutului său. Există în mod evident o amenințare la adresa sa, iar această protecție este menținută pe durata detenției”, a declarat Nuñez.

El a spus că ofițerii vor rămâne alături de Sarkozy „atât timp cât va fi necesar”. Ofițerii vor face parte dintr-o echipă care va lucra în ture în închisoare.

Sarkozy va fi deținut în unitatea de izolare a închisorii La Santé, unde deținuții sunt cazați în celule individuale și ținuți separați în timpul activităților în aer liber, ceea ce înseamnă că nu ar trebui să intre în contact cu alți deținuți.

Sindicatele gardienilor de închisoare au protestat la adresa prezenței poliției în interiorul închisorii. Nicolas Peyrin, din sindicatul CGT, a spus că personalul de la La Santé era perfect capabil să asigure siguranța deținuților și că poliția nu era necesară. „Nu există nicio valoare adăugată”, a declarat el pentru BFM TV.

Wilfried Fonck, șeful unui alt sindicat al gardienilor de închisoare, a declarat pentru radioul RTL: „Practic, ne spun că nu știm să ne facem treaba”.

El a spus: „Astăzi avem doi civili în interiorul unei închisori care nu ar trebui să se afle acolo” și care nu știu cum funcționează sistemul. „Nu am văzut niciodată așa ceva în 25 de ani de când lucrez aici.”

Avocații lui Sarkozy au depus o cerere de eliberare anticipată, în așteptarea procesului de apel, și au declarat că se așteaptă ca această cerere să fie examinată în aproximativ o lună. Ei au spus că speră să obțină eliberarea lui anticipată până la Crăciun.

Editor : Marina Constantinoiu