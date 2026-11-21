Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost internat la terapie intensivă din cauza unei ocluzii intestinale, a anunţat sâmbătă spitalul DF Star din Brasilia, unde acesta a fost admis vineri, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Bolsonaro, în vârstă de 71 de ani, execută o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, după ce a fost condamnat pentru tentativa de a rămâne la putere în urma înfrângerii sale în alegerile prezidenţiale din 2022, în faţa actualului preşedinte Luiz Inacio Lula da Silva.

Fostul şef al statului prezintă un tablou de obstrucţie abdominală acută, dar este „stabil din punct de vedere clinic, conştient” şi respiră fără ajutor, potrivit buletinului medical citat de AFP.

Medicii i-au montat o sondă gastrică şi au început tratamentul pentru menţinerea hidratării şi asigurarea aportului de nutrienţi. Bolsonaro nu se poate alimenta pe cale orală, iar spitalul nu a indicat o dată la care ar putea fi externat.

Judecătorul Curţii Supreme Alexandre de Moraes le-a permis sâmbătă copiilor fostului preşedinte, Carlos, Jair Renan şi Laura, precum şi nurorii sale Leticia, să îl viziteze în spital, fără telefoane mobile sau camere de filmat.

„Nu sunt medic, dar nu l-am văzut niciodată aşa”

Carlos Bolsonaro, senator, a scris pe platforma X că tatăl său a avut vărsături şi dureri pe parcursul nopţii precedente. „Nu sunt medic, dar nu l-am văzut niciodată aşa”, a afirmat el. Dacă rezultatele investigaţiilor vor fi negative, tatăl său ar putea avea nevoie de o nouă intervenţie chirurgicală, care ar fi, în opinia sa, a zecea în mai puţin de opt ani.

Jair Bolsonaro, care a condus Brazilia între 2019 şi 2022, suferă de pe urma unei răni provocate de un cuţit în abdomen, în timpul campaniei electorale din 2018, şi a fost supus mai multor intervenţii chirurgicale.

El a fost condamnat anul trecut la 27 de ani de închisoare pentru că a încercat să rămână la putere după ce a pierdut alegerile din 2022 în faţa lui Luiz Inacio Lula da Silva. După mai multe luni de detenţie, fostul preşedinte a fost plasat în arest la domiciliu în luna martie, din cauza problemelor de sănătate.

Joi, Curtea Supremă a anunţat că va examina, în perioada 4-15 decembrie, constituţionalitatea unei legi care reduce pedeapsa lui Bolsonaro şi a altor persoane condamnate pentru complotul de lovitură de stat.

Un alt fiu al fostului preşedinte, senatorul Flavio Bolsonaro, a pierdut în octombrie turul al doilea al alegerilor prezidenţiale în faţa lui Lula şi a plecat în Statele Unite, în timp ce este vizat de o anchetă pentru spălare de bani.

Editor : Liviu Cojan