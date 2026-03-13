Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, internat la terapie intensivă după ce i s-a făcut rău în penitenciar

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost internat vineri la terapie intensivă în vederea tratării unei bronhopneumonii, după ce i s-a făcut rău în penitenciarul în care ispăşeşte 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, potrivit medicilor săi, relatează AFP.

„Tatăl meu este în drum către spital, încă o dată. Primele informaţii arată că s-a trezit cu frisoane şi a vomat mult”, a scris senatorul Flavio Bolsonaro, precandidat în alegerile prezidenţiale din octombrie.

Fostul lider al extremei drepte a fost internat într-o clinică privată „după ce avut o febră puternică, a cădere a saturaţiei cu oxigen, sudori şi frisoane”, se arată într-un buletin medical postat pe Instagram de către soţia acestuia, Michelle Bolsonaro.

Jair Bolsonaro, care ispăşeşte 27 de ani de închisoare, suferă de probleme de sănătate recurente care au condus la numeroase spitalizări, după ce a fost înjunghiat în abdomen la un miting electoral în 2018.

El a fost supus mai multor intervenţii chirurgicale şi face crize de sughiţ, uneori dublate de vărsături, notează AFP, citată de News.ro.

Curtea Supremă a respins mai multe cereri ale avocaţilor săi de a ispăşi pedeapsa la domiciliu.

„Ei sunt pe cale să se joace cu starea sănătăţii tatălui meu”, a declarat presei fiul său mai mare, Flavio Bolsonaro, candidat în alegerile prezidenţiale prevăzute în octrombrie.

„Ar trebui să beneficieze cel puţin de un arest la domiciliu, pentru a fi îngrijit în permanenţă de familie (...). Acolo unde se află, starea sănătăţii sale are tendinţa să se înrăutăţească”, a pledat el.

„Situaţia actuală, care relevă un simptom grav, a fost confirmată în mai multe rânduri, inclusiv în expertize recente care au susţinut ultima cerere de arest la domiciliu, respinsă sumar” de către Curtea Supremă, a reacţionat un avocat al deţinutului, Paulo Cunha Bueno.

Jair Bolsonaro este încarcerat în complexul penitenciar Papuda, la Brasilia, în care ocupă un spaţiu prevăzut pentru patru deţinuţi, cu o bucătărie, televizor, pat dublu şi spaţiu exterior privat.

În 2025, Curtea Supremă l-a condamnat la închisoare după ce l-a găsit vinovat de faptul că a încercat se menţină în mod ilegal la putere după ce a fost învins în alegerile din 2022 de către actualul preşedinte Luiz Inacio Lula da Silva, în vârstă de 80 de ani, campionul stângii.

Bolsonaro şi-a desemnat fiul să-l înfrunte pe Lula - care a anunţat că intenţionează să candideze la un nou mandat în octombrie.

Potrivit unui ultim sondaj realizat de Institutul Datafolha, Lula şi Flavio Bolsonaro sunt cot la cot în ipoteza unui tur doi.

