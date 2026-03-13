Live TV

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, internat la terapie intensivă după ce i s-a făcut rău în penitenciar

Data publicării:
jair bolsonaro la tribunal
Jair Bolsonaro. Foto: Profimedia

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost internat vineri la terapie intensivă în vederea tratării unei bronhopneumonii, după ce i s-a făcut rău în penitenciarul în care ispăşeşte 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, potrivit medicilor săi, relatează AFP.

„Tatăl meu este în drum către spital, încă o dată. Primele informaţii arată că s-a trezit cu frisoane şi a vomat mult”, a scris senatorul Flavio Bolsonaro, precandidat în alegerile prezidenţiale din octombrie.

Fostul lider al extremei drepte a fost internat într-o clinică privată „după ce avut o febră puternică, a cădere a saturaţiei cu oxigen, sudori şi frisoane”, se arată într-un buletin medical postat pe Instagram de către soţia acestuia, Michelle Bolsonaro.

Jair Bolsonaro, care ispăşeşte 27 de ani de închisoare, suferă de probleme de sănătate recurente care au condus la numeroase spitalizări, după ce a fost înjunghiat în abdomen la un miting electoral în 2018.

El a fost supus mai multor intervenţii chirurgicale şi face crize de sughiţ, uneori dublate de vărsături, notează AFP, citată de News.ro.

Curtea Supremă a respins mai multe cereri ale avocaţilor săi de a ispăşi pedeapsa la domiciliu.

„Ei sunt pe cale să se joace cu starea sănătăţii tatălui meu”, a declarat presei fiul său mai mare, Flavio Bolsonaro, candidat în alegerile prezidenţiale prevăzute în octrombrie.

„Ar trebui să beneficieze cel puţin de un arest la domiciliu, pentru a fi îngrijit în permanenţă de familie (...). Acolo unde se află, starea sănătăţii sale are tendinţa să se înrăutăţească”, a pledat el.

„Situaţia actuală, care relevă un simptom grav, a fost confirmată în mai multe rânduri, inclusiv în expertize recente care au susţinut ultima cerere de arest la domiciliu, respinsă sumar” de către Curtea Supremă, a reacţionat un avocat al deţinutului, Paulo Cunha Bueno.

Jair Bolsonaro este încarcerat în complexul penitenciar Papuda, la Brasilia, în care ocupă un spaţiu prevăzut pentru patru deţinuţi, cu o bucătărie, televizor, pat dublu şi spaţiu exterior privat.

În 2025, Curtea Supremă l-a condamnat la închisoare după ce l-a găsit vinovat de faptul că a încercat se menţină în mod ilegal la putere după ce a fost învins în alegerile din 2022 de către actualul preşedinte Luiz Inacio Lula da Silva, în vârstă de 80 de ani, campionul stângii.

Bolsonaro şi-a desemnat fiul să-l înfrunte pe Lula - care a anunţat că intenţionează să candideze la un nou mandat în octombrie.

Potrivit unui ultim sondaj realizat de Institutul Datafolha, Lula şi Flavio Bolsonaro sunt cot la cot în ipoteza unui tur doi.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
Ce salariu are un măturător de stradă în România, de fapt. Câți bani primește lunar acum, în 2026
Fanatik.ro
Adrian Ropotan, moment special față de partenera sa de viață. Sunt împreună de 15 ani, dar gesturile de...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea, apariție de senzație după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac. Apare rar în această ipostază
Adevărul
Al-Qaida vede într-un posibil „al Treilea Război Mondial” o oportunitate de extindere
Playtech
Cât timp lucrează efectiv un parlamentar. Tot ce trebuie să ştii despre funcţia din Parlament
Digi FM
Ce se întâmplă cu concertele Holograf de zilele viitoare, după moartea lui Mugurel Vrabete. Trupul lui va fi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Inclus de Mircea Lucescu pe lista pentru meciul cu Turcia, a apărut cu un drapel uriaș al Ungariei în mână
Pro FM
Piesa României la Eurovision 2026, catalogată "periculoasă" și "iresponsabilă". De unde a pornit scandalul
Film Now
Andrea Bocelli, după declarațiile controversate ale lui Timothée Chalamet: „Sper să-și schimbe perspectiva...
Adevarul
Un avion Ryanair a fost sechestrat după ce compania a refuzat să plătească 900 de euro despăgubiri unui...
Newsweek
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
Digi FM
Demi Moore, parcă din ce în ce mai slabă. Actrița a stârnit reacții: "Doamne, este tot Hollywoodul pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Nicole Kidman, dezgustată să-l sărute pe Alexander Skarsgård pe platourile „Big Little Lies”. Gestul făcut de...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică