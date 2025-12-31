Live TV

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro se întoarce după gratii după ce a fost operat

Data publicării:
jair bolsonaro in timpul unui eveniment
Jair Bolsonaro. FOTO: Profimedia Images

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro urmează să părăsească joi clinica unde a fost operat și se va întoarce în celula în care ispăşeşte o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a anunţat miercuri echipa sa medicală.

Fostul lider de extremă dreapta (2019-2022) a fost internat pe 24 decembrie la clinica privată DF Star din Brasilia pentru o operaţie de hernie inghinală la care a fost supus în ziua de Crăciun.

"Totul merge bine postoperator, aşa că ne menţinem planul de externare pentru mâine", joi, a declarat chirurgul Claudio Birolini într-o conferinţă de presă.

Jair Bolsonaro, 70 de ani, suferă de sechele de pe urma unei răni la abdomen cauzate de o lovitură de cuţit în timpul unui miting electoral în 2018, rană care a necesitat mai multe intervenţii chirurgicale majore, notează AFP, potrivit Agerpres.

În septembrie, Curtea Supremă l-a declarat vinovat că a conspirat pentru a se menţine la putere "în mod autoritar", după înfrângerea sa în alegerile din 2022 în faţa actualului preşedinte de stânga Luiz Inacio Lula da Silva.

Bolsonaro a fost supus, de asemenea, la trei intervenţii medicale în ultimele zile pentru a trata crizele de sughiţ de care suferă de mai multe luni.

Mai exact, aceste proceduri au implicat un blocaj al nervului frenic, care controlează diafragma, prin injectarea unui analgezic.

"Acest lucru a redus intensitatea crizelor de sughiţ, dar nu le-a oprit", a explicat Birolini.

Cardiologul său, Brasil Caiado, a subliniat că starea psihologică a fostului preşedinte "se înrăutăţeşte considerabil atunci când suferă de crize prelungite de sughiţ".

"Având în vedere contextul, tot ce i se întâmplă, a ajuns deja aici într-o stare emoţională mai deprimată", a insistat el.

Această spitalizare de nouă zile a fost prima ieşire a lui Jair Bolsonaro după încarcerarea sa la sfârşitul lui noiembrie în sediul poliţiei federale din capitala Brasilia, unde el îşi ispăşeşte pedeapsa cu închisoarea.

El şi-a susţinut mereu nevinovăţia. Apărarea sa cere ca el să-şi ispăşească pedeapsa la domiciliu, invocând starea sa de sănătate.

De asemenea, a fost recent diagnosticat cu un cancer de piele.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
2
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
tren eurostar
3
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
4
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
5
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților...
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Digi Sport
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sergei Udalțov
Sergei Udalțov a fost condamnat la șase ani de închisoare. Criticul lui Putin își va ispăși pedeapsa într-o colonie penală
detinut care se tine de gratiile unei celule
Influencerii din spatele gratiilor: pușcăriașii au conturi pe rețelele sociale, prin care își prezintă viața detaliată din închisoare
proces viol fernando p. aachen pelicot al germaniei
„Pelicot” al Germaniei. Bărbat, condamnat la 8 ani de închisoare după ce și-a drogat și violat soția, apoi a pus imaginile pe internet
Hayden Davies
Un britanic care a luptat pentru Ucraina la Donețk a fost condamnat de ruși la 13 ani de închisoare
ecuson al politiei romane
Un polițist a fost condamnat pentru că ducea în arest telefoane sau alcool pentru pușcăriași. Banii luați ca mită îi juca la păcănele
Recomandările redacţiei
New Year Fireworks in Bangkok
Țările care au intrat în noul an. Cine a dat startul petrecerilor de...
nicusor-1
Mesajul lui Nicușor Dan de Anul Nou: „2026 ne oferă şansa de a...
miting-cartel-alfa
Sindicatele critică dur decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi...
profimedia-1061558296
Avertismentul Papei în discursul de Anul Nou: „Planuri de cucerire a...
Ultimele știri
Vladimir Putin le-a vorbit rușilor la miezul nopții. Dictatorul rus și-a început discursul spunând: „Simțim trecerea timpului”
Viktor Orban vrea în 2026 un mandat pentru menținerea Ungariei „în afara alianţei războinice europene”, în urma alegerilor legislative
Ucrainenii se pregătesc de trecerea dintre ani în ritmul întreruperilor de curent. „Anul acesta a fost ca o prăbuşire”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce îți rezervă începutul de an în funcție de zodia ta. Horoscop pentru primele zile din 2026
Cancan
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Fanatik.ro
Cele mai mari performanțe și dezamăgirile din sportul românesc în 2025! Ce ne așteaptă în noul an
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Radu Drăgușin, confesiune despre cel mai greu moment din 2025: „Mii de gânduri în cap, telefonul suna...
Adevărul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul...
Playtech
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza...
Digi FM
Celine Dion, cuvinte emoționante pentru fanii ei, de Anul Nou: „Sunteți mereu în inima mea”. Admiratorii săi...
Digi Sport
E gata! Patronul a anunțat transferul lui Louis Munteanu. Salariu uriaș: de 4 ori mai mare decât la CFR
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Tânăra de 20 de ani care lucrează 1.000 de hectare: „Mă identific total cu agricultura și o recomand doar...
Newsweek
Pensie mai mică cu 220 lei pentru un pensionar cu grupe de muncă. S-a pensionat pe legea nouă și l-a costat
Digi FM
Hilary Swank, imagine rară cu gemenii ei de doi ani. Actrița câștigătoare a Oscarului a devenit mamă la 48 de...
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
De ce a refuzat categoric Steven Spielberg să lucreze cu Ben Affleck. Adevărul a ieșit la iveală după zeci de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...