Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro se întoarce după gratii după ce a fost operat

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro urmează să părăsească joi clinica unde a fost operat și se va întoarce în celula în care ispăşeşte o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a anunţat miercuri echipa sa medicală.

Fostul lider de extremă dreapta (2019-2022) a fost internat pe 24 decembrie la clinica privată DF Star din Brasilia pentru o operaţie de hernie inghinală la care a fost supus în ziua de Crăciun.

"Totul merge bine postoperator, aşa că ne menţinem planul de externare pentru mâine", joi, a declarat chirurgul Claudio Birolini într-o conferinţă de presă.

Jair Bolsonaro, 70 de ani, suferă de sechele de pe urma unei răni la abdomen cauzate de o lovitură de cuţit în timpul unui miting electoral în 2018, rană care a necesitat mai multe intervenţii chirurgicale majore, notează AFP, potrivit Agerpres.

În septembrie, Curtea Supremă l-a declarat vinovat că a conspirat pentru a se menţine la putere "în mod autoritar", după înfrângerea sa în alegerile din 2022 în faţa actualului preşedinte de stânga Luiz Inacio Lula da Silva.

Bolsonaro a fost supus, de asemenea, la trei intervenţii medicale în ultimele zile pentru a trata crizele de sughiţ de care suferă de mai multe luni.

Mai exact, aceste proceduri au implicat un blocaj al nervului frenic, care controlează diafragma, prin injectarea unui analgezic.

"Acest lucru a redus intensitatea crizelor de sughiţ, dar nu le-a oprit", a explicat Birolini.

Cardiologul său, Brasil Caiado, a subliniat că starea psihologică a fostului preşedinte "se înrăutăţeşte considerabil atunci când suferă de crize prelungite de sughiţ".

"Având în vedere contextul, tot ce i se întâmplă, a ajuns deja aici într-o stare emoţională mai deprimată", a insistat el.

Această spitalizare de nouă zile a fost prima ieşire a lui Jair Bolsonaro după încarcerarea sa la sfârşitul lui noiembrie în sediul poliţiei federale din capitala Brasilia, unde el îşi ispăşeşte pedeapsa cu închisoarea.

El şi-a susţinut mereu nevinovăţia. Apărarea sa cere ca el să-şi ispăşească pedeapsa la domiciliu, invocând starea sa de sănătate.

De asemenea, a fost recent diagnosticat cu un cancer de piele.

