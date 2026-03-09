Live TV

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy intră din nou la închisoare

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy Foto: Profimedia

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy trebuie să execute o pedeapsă de 6 luni de închisoare, după ce instanța a respins luni cererea acestuia de contopi două pedepse din dosare penale separate.

Justiţia franceză a respins luni cererea fostului preşedinte Nicolas Sarkozy de a nu mai purta brăţară electronică pentru executarea pedepsei din dosarul de finanţare ilegală a campaniei din 2012 (Bygmalion), considerând că aceasta nu poate fi contopită cu o condamnare anterioară pentru corupţie şi trafic de influenţă (dosarul Bismuth), transmit AFP şi EFE, citate de Agerpres.

Fostul şef al statului poate încă face apel la această decizie.

Condamnat definitiv în cele două dosare, fostul preşedinte, în vârstă de 71 de ani, dorea contopirea pedepselor pentru a nu mai fi nevoit să execute cea de-a doua pedeapsă, după ce a executat-o deja pe prima dintre ele.

În dosarul Bygmalion, Sarkozy a fost condamnat la 14 februarie 2024 de Curtea de Apel din Paris la un an de închisoare, dintre care şase luni cu executare, pentru finanţarea ilegală a campaniei sale prezidenţiale pierdute din 2012.

Această condamnare a devenit definitivă la 26 noiembrie 2025, după respingerea recursului său de către Curtea de Casaţie.

Pedeapsa pronunţată în apel, pentru care instanţa dispusese executarea părţii cu executare în regim alternativ (precum brăţară electronică sau semi-libertate), a fost uşor mai mică decât cea de un an de închisoare cu executare stabilită în primă instanţă, în 2021.

Acesta este al doilea dosar penal în care Nicolas Sarkozy a fost condamnat definitiv, după sentinţa de trei ani de închisoare, dintre care un an cu executare sub brăţară electronică, pentru corupţie şi trafic de influenţă în dosarul interceptărilor, cunoscut şi ca dosarul Bismuth, definitivă în decembrie 2024.

În dosarul Bismuth, fostul lider al dreptei a purtat brăţară electronică între 7 februarie şi 12 mai 2025. Având atunci 70 de ani, el a solicitat şi a obţinut eliberarea condiţionată înainte de jumătatea pedepsei, posibilă la această vârstă.

Contopirea pedepselor este prevăzută de Codul penal.

Nicolas Sarkozy va reveni în faţa justiţiei începând cu 16 martie, odată cu deschiderea procesului în apel în dosarul libian. Fostul preşedinte a fost condamnat în primă instanţă la cinci ani de închisoare cu executare pentru asociere de răufăcători şi a petrecut aproximativ trei săptămâni în detenţie.

