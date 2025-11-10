Live TV

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare

Data actualizării: Data publicării:
FILE PHOTO: Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Nicolas Sarkozy. Foto: Reuters

Fostul președinte al Republicii Franceze Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare luni, justiția acceptând cererea sa de punere în libertate, anunță BFMTV. El a fost încarcerat la închisoarea La Santé pe 21 octombrie. După 20 de zile, Curtea de Apel a examinat luni cererea sa de eliberare.

Fostul președinte al Republicii va fi plasat sub control judiciar. „Curtea declară admisibilă cererea de eliberare și vă plasează sub control judiciar”, a declarat președintele Curții de Apel.

Perioada petrecută în închisoare este "foarte grea", "epuizantă", "un coşmar", a declarat luni fostul preşedinte, încarcerat după condamnarea sa în cazul finanţării libiene a campaniei sale prezidenţiale din 2007.

El a făcut aceste remarci în timpul audierii la Curtea de Apel din Paris cu privire la cererea sa de eliberare.

"Este greu, este foarte greu, cu siguranţă este aşa pentru orice deţinut. Aş spune chiar că este epuizant", a declarat el, adăugând că vrea să aducă un omagiu personalului penitenciarului care "a făcut acest coşmar suportabil".

Parchetul General a solicitat luni, în cadrul unei audieri la Curtea de Apel din Paris, eliberarea sub supraveghere judiciară a fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy.

"Riscurile de coluziune şi intimidare a martorilor justifică cererea de plasare sub supraveghere judiciară", a declarat avocatul general Damien Brunet, solicitând ca cererea lui Nicolas Sarkozy de a fi eliberat să fie admisă.

Sarkozy are interdicție de a intra în legătură cu ministrul Justiției, Gerard Darmanin, conform deciziei de luni a justiției. Totodată, lui îi este interzis să părăsească teritoriul național, mai scrie BFM TV.

După decizia judecătorească de a accepta eliberarea lui Nicolas Sarkozy, unul dintre avocații săi, Christophe Ingrain, a declarat în fața presei că „următorul pas” este „procesul în apel”.

„Munca noastră, a lui Nicolas Sarkozy și a noastră, este acum să pregătim această audiere în apel”, a subliniat el.

În ceea ce privește eliberarea fostului președinte al Republicii, avocatul Christophe Ingrain consideră că „este o aplicare normală a legii”.

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
2
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
3
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
4
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Serghei Lavrov și Marco Rubio
5
Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în...
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Digi Sport
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vouchere de energie 2025. Foto Getty Images
Românii plătesc printre cele mai mari facturi la curent din lume. De...
BUCURESTI - PIATA TRICOLORULUI - ZIUA IMNULUI NATIONAL - 29 IUL 2021
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz...
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.
Moşteanu, despre dosarul șpăgii de la minister: „O să mai fie chestii...
FED BALCON MOTIUNI 070925 P12_54555
Cum votează românii în funcție de vârstă: partidele pentru care ar...
Ultimele știri
Grindeanu îi cere lui Bolojan să-l revoce de la conducerea ARF pe liberalul implicat în dosarul milionarului din Vaslui
Noua ordonanţă privind comunităţile de energie. Cum pot prosumatorii să-şi producă şi să-şi vândă propria energie electrică
Rogobete spune că a sesizat Parchetul, după ce a fost invitat la conferinţa medicilor conspiraţionişti
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Dani Mocanu
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare. Ce fac autoritățile pentru a-l prinde
Former French President Nicolas Sarkozy leaves his car as he arrives at his home after being notified of his incarceration date by the National Financial Prosecutor's Office
Fostul preşedinte Nicolas Sarkozy ar putea ieși azi din închisoare, la nici trei săptămâni după ce a fost încarcerat
plase pescuit-ucraina
Plasele de pescuit vechi din Franța au fost transformate în scuturi împotriva dronelor rusești din Ucraina: „Funcționează atât de bine”
franta politie terorism
Trei fete, cu vârste între 18 şi 21 de ani, au fost arestate pentru punerea la cale a unui atentat la Paris
Inauguration de l'espace Shein, sur fond de polémique, au BHV à Paris
Problema comerțului online, subliniată de scandalul păpușilor tip copil de pe Shein: incapabilitatea de a controla produsele ilegale
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: 'M-a luat în brațe și...
Fanatik.ro
Mihai Rotaru a ales antrenorul portughez al Universității Craiova! Favoritul oltenilor a lucrat la Tottenham...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
Tichete de masă 2025 – ce valoare au voucherele de la angajator, de fapt. Legea impune doar pragul maxim...
Digi FM
De ce a lipsit tatăl Loredanei Groza de la concertul susținut la Sala Palatului: „Îmi este foarte greu să...
Digi Sport
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
Pro FM
Katy Perry, adevărul despre melodia inspirată din despărțirea de Orlando Bloom: „E înfricoșător să fii...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Cel mai posibil scenariu pentru războiul din Ucraina. Armand Goșu: „Se transformă într-un Liban, 30 de ani de...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii anunță că toate programele informatice funcționează. Când vin pensiile recalculate?
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Legătura lor a devenit una strânsă după „Top Gun: Maverick”. Tom Cruise, la cinema cu Glen Powell: Am mâncat...
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...