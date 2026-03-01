Fostul preşedinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis într-un atac aerian asupra Teheranului

Fostul preşedinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis în timpul unei lovituri aeriene asupra Teheranului, a relatat duminică agenţia de presă Ilna, citată de DPA.

În vârstă de 69 de ani, Ahmadinejad a fost ucis în locuinţa sa din estul Teheranului, împreună cu garda lui de corp.

În timpul său mandatului său de opt ani în funcţia de preşedinte (2005 - 2013), Mahmoud Ahmadinejad a fost iniţial favoritul clericilor şiiţi, dar şi al conservatorilor şi politicienilor mai radicali din parlament.

Totuşi, spre finalul mandatului politicile lui au fost tot mai mult puse sub semnul întrebării, iar strategia sa privind programul nuclear a condus la numeroase sancţiuni internaţionale contra Teheranului şi, ulterior, la criză economică.

El a devenit ţinta criticilor internaţionale în special din cauza comentariilor sale antisemite. În timpul preşedinţiei sale, Iranul a fost izolat internaţional din cauza ameninţărilor militare împotriva Israelului şi din cauza negării Holocaustului.

Susţinătorii săi i-au contestat tot mai mult politicile şi chiar cei mai radicali l-au considerat un personaj controversat către finalul mandatului său.

IDF a ucis zeci de înalţi gradaţi iranieni

Anterior, armata israeliană anunţa faptul că a ucis 40 de înalţi gradaţi iranieni, între care şi ghidul suprem Ali Khamenei, sâmbătă, în lovitura sa iniţială asupra Iranului, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Prima etapă a acestei operaţiuni a fost lovitura iniţială în cursul căreia am eliminat 40 de înalt gradaţi, între care Khamenei, într-un minut (...) în plină zi”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, lt. col. Nadav Shoshani, în faţa jurnaliştilor.

El a mai declarat că rămân numeroase ţinte care trebuie lovite în Iran, inclusiv situri de producţie militară. „Avem capabilităţile şi ţintele pentru a continua atâta timp cât va fi necesar”, a spus el.

Întrebat dacă Israelul ia în considerare desfăşurarea de forţe terestre în Iran, Shoshani a răspuns negativ, deşi a reamintit că preşedintele american Donald Trump şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-au îndemnat pe iranieni să profite de această oportunitate şi să răstoarne regimul iranian.

Statele Unite și Israelul au lansat sâmbătă un atac militar de amploare asupra Iranului, vizând infrastructura militară și lideri ai regimului de la Teheran. Raidurile, descrise drept cele mai mari din istoria forțelor aeriene israeliene, au provocat sute de victime, în timp ce Iranul a ripostat cu rachete și drone asupra Israelului și a vizat baze militare americane din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

