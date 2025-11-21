Fostul președinte Nicolas Sarkozy va lansa o carte despre viața în închisoare. „Jurnalul unui deținut” ajunge curând în librării

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a anunțat vineri într-o postare pe X lansarea la 10 decembrie a unei cărți intitulate „Jurnalul unui deținut”, publicată de editura Fayard. Sarkozy a petrecut 20 de zile în închisoare, iar în curând curioșii vor putea citi despre fiecare dintre ele, scrie POLITICO.

Da, „Nicolas Sarkozy, Jurnalul unui deținut” va ajunge în librăriile (sau bibliotecile închisorilor) în prima parte a lui decembrie.

Potrivit unui comunicat de presă al editurii Fayard, cartea fostului președinte francez are 216 pagini, adică puțin sub 11 pagini pentru fiecare zi de detenție.

„În închisoare, nu este nimic de văzut și nimic de făcut. Uit liniștea care nu există la La Santé, unde sunt multe de auzit. Din păcate, zgomotul este constant. Ca și deșertul, viața interioară este întărită în închisoare ”, scrie fostul președinte, care a fost încarcerat timp de trei săptămâni la închisoarea La Santé, potrivit Le Figaro.

Fostul președinte conservator, în vârstă de 70 de ani, fost închis după ce a fost găsit vinovat de conspirație infracțională pentru eforturile depuse de apropiații săi de a obține fonduri pentru campania sa prezidențială din 2007 de la defunctul dictator libian Muammar Gaddafi. El a fost eliberat la scurt timp după încarcerare în așteptarea apelului.

El a fost condamnat în primă instanță la cinci ani de închisoare cu mandat de arestare și executare provizorie pentru asociere în scopul săvârșirii de infracțiuni, precum și la o amendă de 100.000 de euro. El a făcut imediat apel și va fi judecat din nou în perioada 16 martie - 3 iunie de către Curtea de Apel din Paris.

