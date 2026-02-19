Live TV

Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoarea pe viaţă pentru că a decretat legea marţială în decembrie 2024

Yoon Suk Yeol in sala de tribunal
Yoon Suk-yeol, fostul președinte sud-coreean. Sursa foto: Profimedia Images
Legea marțială timp de 6 ore

Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat joi la închisoare pe viaţă în procesul provond legea marţială pe care a decretat-o în decembrie 2024, într-o lovitură în forţă bruscă, dar scurtă.

„Îl condamnăm pe Yoon la închisoare pe viaţă” pentru că a condus o insurecţie, a declarat judecătorul Ji Gwi-yeon de la Tribunalul Districtual Central din Seul, citind verdictul.

Judecătorii de la tribunalul central al distructului Seul aveau de ales între pedeapsa cu moartea, cerută de parchet, şi închisoarea pe viaţă, singura alternativă prevăzută de lege pentru pedepsirea insurecţiei, o infracţune penală, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Nicio execuţie nu a mai avut loc în Coreea de Sud din 1997, însă zeci de condamnaţi aştepată pe culoarul morţii.

Într-un discurs surpriză în seara zilei de 3 decembrie 2024, Yoon Suk Yeol a decretat legea marţială şi a ordonat armatei să ia cu asalt Adunarea Naţională.

Cu toate acestea, un număr suficient de membri ai parlamentului au reuşit să se strecoare în clădirea legislativului, înconjurată de soldaţi, şi să adopte o rezoluţie împotriva acestei tentative de acaparare a puterii, forţându-l pe preşedintele de atunci să dea înapoi.

Regimul civil a fost în cele din urmă suspendat doar pentru şase ore, dar această tentativă de acaparare a puterii a declanşat o criză politică profundă şi prelungită în ţară.

Yoon, care a apărut în faţa instanţei din arest, fusese deja destituit în aprilie pentru aceste fapte.

Instanţa, care l-a găsit vinovat şi pe fostul ministru al Apărării Kim Yong-hyun, urmează să pronunţe sentinţe şi împotriva celorlalţi inculpaţi din dosar în zilele următoare.

