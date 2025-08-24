Fostul primar din Herson, eliberat de ruși din captivitate. De ce el nu s-a regăsit până acum pe nicio listă cu schimburi de prizonieri

Volodimir Mikolaienko, fost primar al orașului Herson, a fost eliberat după ce a fost ținut în captivitate de Rusia de la răpirea sa în aprilie 2022.

Fostul primar a fost eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri 146 pentru 146, a declarat MOST, citând o sursă din biroul președintelui ucrainean. Informația a fost confirmată și de rudele lui Mikolaienko, scrie Ukrainska Pravda.

Nepoata lui Mikolaienko a declarat pentru publicația Suspilne că acesta a fost eliberat pe 24 august. Ea a spus că soția lui a vorbit cu el la telefon și că primul lucru pe care l-a spus fostul primar din Herson a fost „Slava Ukraini” (Glorie Ucrainei). Ea a adăugat că nu a vorbit încă personal cu Mikolaienko și că așteaptă să i se permită acest lucru.

„A fost doar un mesaj foarte scurt în care se spunea că a fost eliberat pe teritoriul Ucrainei, atâta tot. Sora mea și cu mine am primit un telefon de la soția lui, iar toate rudele au fost informate”, a declarat Korshun-Samchuk.

Potrivit MOST, Mikolaienko s-a alăturat Forțelor de Apărare Teritorială ale Ucrainei la începutul ocupației ruse.

Forțele ruse l-au răpit pe 18 aprilie 2022. Inițial, a fost deținut la Herson, așa cum se arată în videoclipurile de propagandă în care a apărut. Apoi, cel mai probabil, a fost transferat în Crimeea sau Rusia. Până la sfârșitul lunii noiembrie 2022, soarta lui rămânea necunoscută.

Reprezentanții Comitetului Internațional al Crucii Roșii au confirmat ulterior că Mikolaienko era deținut de Rusia.

În mai 2025, au apărut informații potrivit cărora Mikolaienko ar fi refuzat un schimb de prizonieri în 2022, pentru ca un prizonier de război grav bolnav să poată fi eliberat. În urma acestui fapt, partea rusă l-a exclus de pe listele de schimb.

Volodimir Mikolaienko a fost primar al orașului Herson timp de șase ani, între 2014 și 2020.

