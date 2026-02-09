Andrew Mountbatten-Windsor pare să fi împărtășit în mod conștient informații confidențiale lui Jeffrey Epstein, provenind din activitatea sa oficială ca trimis pentru comerț în 2010 și 2011, conform materialelor din cea mai recentă serie de documente din SUA, consultate de BBC.
Emailurile din lotul recent publicat de fișierele Epstein arată că fostul prinț Andrew a transmis rapoarte despre vizitele sale în Singapore, Hong Kong și Vietnam, precum și detalii confidențiale despre oportunități de investiții.
Conform regulamentelor oficiale, trimisii pentru comerț au obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor sensibile, comerciale sau politice obținute în cadrul vizitelor oficiale.
Andrew neagă orice vină
Fostul Duce de York, care a ocupat funcția de trimis pentru comerț între 2001 și 2011, a fost contactat pentru comentarii, însă nu a răspuns până în prezent.
Andrew a negat constant și cu fermitate orice faptă reprobabilă. A fi menționat în fișierele Epstein nu indică automat un comportament neadecvat.
Emailurile indică faptul că, pe 7 octombrie 2010, Andrew a trimis lui Epstein detalii despre viitoarele sale călătorii oficiale ca trimis pentru comerț în Singapore, Vietnam, Shenzhen (China) și Hong Kong, însoțit de asociați de afaceri ai lui Epstein.
După călătorie, pe 30 noiembrie, el pare să fi redirecționat rapoarte oficiale ale vizitelor, trimise de atunci asistentul său special, Amit Patel, către Epstein, la cinci minute după ce le-a primit.
Investiții în Afganistan, în ciuda condamnării lui Epstein
Andrew a declarat pentru BBC Newsnight în 2019 că l-a văzut ultima dată pe Epstein la New York, la începutul lunii decembrie 2010, pentru a-i spune că încheie prietenia.
Cu toate acestea, în Ajunul Crăciunului din același an, el i-a trimis lui Epstein un briefing confidențial despre oportunități de investiții în reconstrucția provinciei Helmand, Afganistan, supravegheată la acea vreme de forțele armate britanice și finanțată de guvernul britanic.
La acel moment, Epstein era deja condamnat pentru infracțiuni sexuale.
Sir Vince Cable, care era secretar pentru afaceri la acea vreme, a declarat: „Nu știam că Andrew… împărtășește informații despre oportunități de investiții [în Afganistan], aceasta este prima dată când aud despre asta.”
Într-un alt email, datat 9 februarie 2011, Andrew sugerează că Epstein ar putea investi într-o firmă de private equity pe care el o vizitase cu o săptămână înainte.
Termenii oficiali pentru trimișii pentru comerț precizează că „nu sunt funcționari publici”, adăugând: „Totuși, rolul unui trimis pentru comerț implică o obligație de confidențialitate față de informațiile primite. Aceasta poate include informații sensibile, comerciale sau politice despre piețele/vizitele relevante.
Această obligație de confidențialitate continuă să se aplice și după încheierea mandatului. În plus, se aplică Legea Secretelor Oficiale din 1911 și 1989.”
Retragerea titlurilor regale și mutarea lui Andrew
Andrew a fost supus ani de zile unei atenții sporite din cauza prieteniei cu Epstein.
El a fost privat de titlurile regale în octombrie anul trecut, în contextul în care întrebările despre legăturile sale cu defunctul infractor sexual condamnat au crescut.